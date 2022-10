Cremonese-Udinese, match valido per la 12esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-0. La gara è stata arbitrata da Irrati. Con questo risultato la formazione di Alvini rimanda l'appuntamento con la prima vittoria ma trova un punto prezioso, mentre i friulani non vincono per la quarta partita di fila. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Cremonese

Marco CARNESECCHI 6,5 - Due interventi importanti in avvio di partita. Si conferma un portiere di grande prospettiva.

Matteo BIANCHETTI 6 - Prova intelligente e precisa, senza sbavature.

Luka LOCHOSHVILI 6,5 - Grande partita. Ruvido quando c'è da intervenire e pronto a ripartire in campo aperto con gli spazi nel finale. Bravo. (Dal 85' Johan VASQUEZ S.V.)

Emanuel AIWU 6 - Compie almeno un paio di interventi importanti nella sua area di rigore. Prezioso.

Leonardo SERNICOLA 6 - Talvolta prova a concludere a rete, senza fortuna. Ma dietro fa il suo bene.

Soualiho MEITE 5,5 - Ci si aspetta sempre qualcosa in più. Il suo lavoro è sempre prezioso, ma senza strafare. Il giallo precoce può averlo condizionato. (Dal 66' Gonzalo ESCALANTE 6 - Entra in campo con un buon piglio).

Santiago ASCACIBAR 6,5 - Una bella prova anche la sua. In interdizione è un fattore, chiude tutti gli spazi.

Emanuele VALERI 6 - Spende tanto. Quando va in spinta, è prezioso: ottima qualità nei cross. (Dal 66' Giacomo QUAGLIATA 6 - Ingresso interessante, con diversi spunti da sottolineare).

Charles PICKEL 6 - Buona intensità e giocate intelligenti, anche se in alcune occasioni potrebbe osare di più.

David OKEREKE 6 - Ci prova soprattutto nel primo tempo, con un paio di occasioni di testa. Spesso è isolato, fa il massimo. (Dal 85' Daniel CIOFANI S.V.)

Cyriel DESSERS 6 - La sua partita dura poco più di venti minuti causa infortunio: si dà da fare, ha pochi palloni a disposizione. (Dal 24' Cristian BONAIUTO 6,5 - Ottimo ingresso in campo. Si piazza alle spalle di Okereke e inventa: va a un passo dal super gol in avvio di ripresa, chiuso da un grande Silvestri).

All. Massimiliano ALVINI 6,5 - Ha la situazione in mano. Ora servono i punti grossi, magari già a partire dalla trasferta di Salerno. Ma la Cremonese è una squadra viva.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6,5 - Parata straordinaria su Bonaiuto in avvio di ripresa. Un solo grande intervento che fa tutta la differenza del mondo.

Nehuen PEREZ 6 - Attento ed efficace, senza badare troppo alla forma.

Jaka BIJOL 6 - Anche lui alla fine se la cava in qualche modo sempre, anche se ogni tanto tende a fare e disfare.

Enzo EBOSSE 6,5 - Il migliore dell'Udinese. Usa benissimo il fisico ed è attento nel gioco aereo.

Roberto PEREYRA 6 - Solita prova solida, sia da esterno sia da mezzala dopo l'ingresso di Ehzibue. Manca la stoccata decisiva. (Dal 76' Jean-Victor MAKENGO S.V.)

Sandri LOVRIC 6 - Grande avvio di partita, con tanti inserimenti a creare pericoli alla Cremonese. Con il passare dei minuti si mette in proprio, senza grandi risultati. Esce per un problema al flessore. (Dal 53' Lazar SAMARDZIC 6,5 - Buon piglio dalla panchina, si va vedere dalle parti di Carnesecchi e all'ultimo secondo manda in porta Deulofeu).

WALACE 6 - Intenso ma allo stesso tempo un po' pasticcione. Il suo lavoro è però prezioso.

Tolgay ARSLAN 5,5 - Non sempre lucido nelle giocate. E si arrabbia per il cambio: giornata non positiva. (Dal 66' Kingsley EHZIBUE 6 - Buon ingresso in campo).

Destiny UDOGIE 6 - Nei primi minuti di partita è tra i giocatori più in palla, cala con l'andare avanti del match.

Isaac SUCCESS 5,5 - Si dà molto da fare, gioca per la squadra ma senza prendersi grosse responsabilità. Serve qualcosa in più. (Dal 76' BETO S.V.)

Gerard DEULOFEU 5 - Si divora letteralmente il gol da tre punti all'ultimo secondo, mandato in porta da Samardzic. Giornata no.

All. Andrea SOTTIL 5,5 - Il mancato gol di Deulofeu cambia tutto. L'Udinese ha fatto la sua partita, ma qualcosa è mancato.

