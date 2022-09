La Serie A 2022/23 è un campionato strano: niente sosta ai primi di settembre, il primo stop arriva ora quando : niente sosta ai primi di settembre, il primo stop arriva ora quando sono già state disputate sette giornate , e tutto d'un fiato. Tante big stanno faticando , altre squadre hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra, complice la mancanza di coppe europee o semplicemente grazie a una condizione fisica migliore. Ecco secondo noi e i numeri che hanno messo insieme finora, i calciatori che hanno fatto la differenza fino a questo momento. Siete d'accordo?

Top 11 campionato finora (3-4-3)

Ivan Provedel (Lazio)

Partito dietro a Maximiano, Ivan Provedel ha presto trovato una maglia da titolare e se l'è tenuta stretta: se la Lazio ha la seconda difesa meno battuta in Serie A (5) lo si deve soprattutto alle sue prestazioni. La chiamata in Nazionale all'età di 28 anni è il coronamento di un bel percorso.

Kim Min-jae (Napoli)

Una delle sorprese più belle per i tifosi del Napoli che si trovano in rosa un difensore di tutto rispetto, roccioso e solido dietro; e capace anche di offendere quando sale a colpire di testa, lo testimoniano i due gol già realizzati.

Fabiano Parisi (Empoli)

Un gol anche per l'esterno dell'Empoli: poteva partire già in estate, ha deciso di restare per fare maggiore esperienza e i fatti gli danno ragione. Spinge molto sull'out di sinistra e spesso si trova in zona-gol, come dimostrano i fatti.

Destiny Udogie (Udinese)

Una delle frecce all'arco dell'Udinese di Sottil: il suo futuro è già bello delineato (già acquistato dal Tottenham), il suo presente conferma le splendide cose che si dicono di lui. Due gol e spesso decisivo in fase offensiva: lasciato in Under 21 ma anche l'azzurro non gli sfuggirà in futuro.

Teun Koopmeiners (Atalanta)

Fosforo e piede caldo: Gasperini da quando lo ha scoperto, ha decisamente puntato su di lui. Ormai ha in mano le chiavi dei nerazzurri e quando sale fa male: 4 gol, 3 tutti in una volta.

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

Cinque assist (5) e ora anche un gol: insieme a Ciro Immobile formano una coppia formidabile, quasi avessero un collegamento mentale tra loro. Con Milinkovic si va sempre sul sicuro.

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Altra splendida scoperta estiva del Napoli: chapeau a chi ha fiutato le capacità del georgiano che tutti avrebbero voluto comprare prima. Gol (4), assist (1), dribbling e gialli procurati: una vera manna dal cielo.

Roberto Pereyra (Udinese)

Altro bianconero, sponda Udinese: a volte passa sotto traccia, ma il Tucu è il vero uomo in più dei friulani. Spesso sacrificato sulla fascia destra, riesce sempre a farsi notare: 1 gol e 4 assist finora.

Paulo Dybala (Roma)

3 gol, 2 assist e prestazioni sempre all'altezza, grazie anche a una continuità fisica interrotta solamente nell'ultimo turno di campionato. Ma soprattutto la Joya ha riportato a Roma quell'entusiasmo che mancava da troppo tempo.

Olivier Giroud (Milan)

Trovatosi suo malgrado a reggere da solo il peso dell'attacco rossonero, ha risposto presente segnando anche gol molto pesanti: 4, con un assist. E' la sua miglior partenza in carriera, con tanto di convocazione dalla Francia.

Marco Arnautovic (Bologna)

Arnautovic è il Bologna e il Bologna è Arnautovic: 6 reti finora lo rendono l'attuale capocannoniere del campionato, nonostante un avvio di stagione non certo esaltante da parte dei felsinei.

