Semi Automated Offside Technology è ormai prossimo a fare il suo esordio in Serie A. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, addirittura già ad ottobre. D’altra parte se ne parla da tempo. La FIFA lo aveva annunciato come grande novità arbitrale in vista dei Mondiali in Qatar di novembre/dicembre, Se Banti (al monitor) e Marcenaro (in campo) avessero avuto fra le mani il SAOT, la vicenda di Juventus-Salernitana di cui ancora si continua a discutere , si sarebbe risolta in una manciata di secondi. Ilè ormai prossimo a fare il suo esordio in Serie A. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, addirittura già ad ottobre. D’altra parte se ne parla da tempo. La FIFA lo aveva annunciato come grande novità arbitrale in vista dei Mondiali in Qatar di novembre/dicembre, la UEFA aveva anticipato tutti rendendolo disponibile già nella finale di Supercoppa Europea disputata all’Olimpico di Helsinki, in Finlandia, fra Real e Eintracht (per poi lanciarlo dalla fase a gruppi della Champions League). La Premier League, secondo il Times, voterà e lo introdurrà per la prossima stagione . Ma è l’Italia, terra di esperimenti arbitrali – i primi col VAR in Europa – a battezzare il sistema. Anche a fronte, evidentemente, delle polemiche di questi giorni.

La Lega Serie A d’altra parte ha fatto investimenti consistenti per diventare la prima al mondo ad attivarlo in un torneo nazionale. Le telecamere ad hoc sono già state sperimentate: la Serie A introdurrà la nuova tecnologia molto presto e non sfrutterà la lunga sosta per il Mondiale ma inizierà già a ottobre, stando appunto alle indiscrezioni della Gazzetta.

Come funziona

Due obiettivi. Stabilire la posizione dell’attaccante con una precisione fin qui sconosciuta e farlo in tempi molto più brevi: dai 70 secondi della media degli attuali interventi col VAR “a mano” (dove un arbitro in sala VAR interviene disegnano le linee); a 25 secondi o anche meno che agiranno in modalità semi-automatica. Le dieci/dodici telecamere installate nello stadio tracceranno 29 punti di ogni giocatore, indicando la sua posizione in campo con precisione estrema, grazie a 50 fotogrammi al secondo. Tutto con la complicità di un pallone “connesso”: un sensore all’interno invierà infatti dei dati 500 volte al secondo; e un’intelligenza artificiale elaborerà i suddetti comunicandoli in tempo reale alla sala VAR. Insomma: linee e momento dell’impatto con il pallone sono definiti dal sistema, l’ok finale sarà sempre umano.

La Serie A dunque sembra destinata ad anticipare tutti gli altri campionati: casi come quello dell’Allianz Stadium difficilmente si ripeteranno. Restano da discutere altri aspetti che alimentano attacchi e sospetti. Su tutti, quello dell’uniformità di giudizio: tema su cui la Lega del presidente Lorenzo Casini e Alfredo Trentalange, vertice dell’Associazione Italiana Arbitri, discuteranno in una riunione convocata d’urgenza, probabilmente già in settimana.

