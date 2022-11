Napoli. La squadra sta volando in campionato, Liverpool finalista lo scorso anno. Ma non sono giornate facili per i giocatori. In che senso? Dopo il furto d'auto Kim Min-jae, un altro dei protagonisti di questa prima parte di stagione da sogno della squadra azzurra. Giornata calde a. La squadra sta volando in campionato, dove è in testa da imbattuta , e in Champions League, dove ha vinto il girone davanti alfinalista lo scorso anno. Ma non sono giornate facili per i giocatori. In che senso? Dopo il furto d'auto ai danni di Kvaratskhelia , infatti, è finito nel mirino dei ladri anche il sudcoreano, un altro dei protagonisti di questa prima parte di stagione da sogno della squadra azzurra.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Furto a casa di Kvaratskhelia a Napoli: rubata la sua Mini 03/11/2022 ALLE 14:41

In realtà a subire il furto è stata la moglie del difensore del Napoli, una 500 che era parcheggiata in via Catullo, zona Posillipo. Secondo Repubblica, il Procuratore aggiunto Sergio Amato ha fatto partire un'indagine ad hoc per capire se questi due episodi siano scollegati tra loro o se ci sia una regina condivisa per colpire gli atleti del Napoli.

Klopp: "Napoli incredibile, può arrivare in finale"

Champions League Sorteggio ottavi: Napoli, Inter, Milan, avversarie da evitare. La guida 03/11/2022 ALLE 06:59