Empoli-Fiorentina, match valido per la 2a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 0-0 . La gara è stata arbitrata da Matteo Marchetti di Ostia Lido, infortunatosi al polpaccio al 53'. La direzione di gara è quindi passata al quarto uomo Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, che aveva già arbitrato la Fiorentina contro la Cremonese nel match d'esordio. Con questo risultato, l'Empoli sale a 1 punto, la Viola a quota 4. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 6: bene in uscita e tra i pali, anche se non viene severamente impegnato, in realtà..

Petar STOJANOVIC 6,5: corre molto, con idee e solidità, lungo l'out di desta..

Sebastiano LUPERTO 4,5: ingenuo nel contrastare fallosamente da dietro il lanciatissimo Jovic. Espulsione meritata, la sua.

Ardian ISMAJLI 6,5: ha il grande merito di salvare, al 99', un gol già fatto di Dincan, a porta sguarnita.

Fabiano PARISI 7: come il suo collega della mancina viola (Terzic), si erge a distributore automatico di palloni buoni. Su tutti, quello per Destro sul finire del primo tempo, che l'ex Genoa, in tuffo di testa da pochi passi, non riesce ad insaccare.

Filippo BANDINELLI 5,5: un cartellino giallo e tanti interventi fallosi. E' parecchio nervoso, anche se ci mette tanta corsa.

Dal 63' Nicolas Haas 5,5: rischia molto in occasione di un contrasto in area con Destro.

Razvan MARIN 6: piano piano, l'ex Cagliari sta entrando nei sistemi della nuova squadra.

Liam HENDERSON 6,5: tantissimi chilometri macinati in mezzo al campo. Lo scozzese getta sempre il cuore oltre l'ostacolo.

Dall'86' Alberto Grassi: sv.

Nedim BAJRAMI 6: dialogo a fasi alterne con Destre. Ma la qualità c'è, eccome.

Dal 67' Martin Satriano 5,5: non riesce a cambiare le sorti del matc. Tocca pochissimi palloni là davati.

Mattia DESTRO 6: due occasionissime non trasformate. Il fiuto c'è e non si discute, ma in almeno uno dei due casi avrebbe potuto fare di più.

Dal 68' Koni De Winter 6: l'ex Juventus Under 23 fa il suo, appoggiandosi bene ai compagni.

Sam LAMMERS 5,5: qualche scatto importante ma poche idee là davanti per l'ex Atalanta.

Dal 63' Nicolò Cambiaghi 6: con l'Empoli in 10, l'ex Pordenone, là davanti, è costretto a cantare e a portare la croce da solo.

Mister Paolo ZANETTI 6,5: Empoli ben solido e si era già visto a La Spezia. Ottimo e prezioso punto contro la Fiorentina.

Le pagelle della Fiorentina

Gianluigi GOLLINI 6: poco impegnato da Destro e compagni. Ma la "presenza scenica" c'è.

DODO 6: ordinato e per nulla timido sulla destra. Tuttavia penetra poco la destra, concentrandosi maggiormente sulla fase difensiva. Che è strano per un brasiliano.

Nikola MILENKOVIC 5,5: bene in anticipo, ma rischia grosso dimenticandosi di destro a fine primo tempo..

Lucas MARTINEZ QUARTA 6,5: protagonista di almeno due salvataggi fondamentali. Bene l'argentino ex River Plate.

Aleksa TERZIC 7: quanto brio sulla sinistra! La sua palla per Ikoné al 39' è di quelle col contagiri.

Dall'86' Cristiano Biraghi: sv.

Giacomo BONAVENTURA 6: meno frizzante rispetto alla gara contro la Cremonese. Soffre la fisicità dei dirimpettai. Gara comunque positiva.

Rolando MANDRAGORA 6: ci prova dalla distanza alla mezzora, sfiorando il palo. Esce però progressivamente dal match.

Youssef MALEH 5: senza idee tra le linee. Continuano le prove a intermittenza.

Dal 46' Alfred Duncan 6,5: dona subito sostanza alla metà campo viola e, all'ultimo respiro, sfiora il gol-vittoria.

Jonathan IKONE 5: come al solito fumoso là davanti. Getta alle ortiche un paio di ghiotte occasioni da rete.

Dal 76' Nico Gonzalez 6: qualche serpentina che mostra i sorci verdi alla retroguardia empolese.

Luka JOVIC 5,5: mette in difficoltà Luperto, vero, ma viene letteralmente neutralizzato dalla difesa dell'Empoli..

Dall'87' Arthur Cabral: sv.

Riccardo SAPONARA 5: desaparecido là davanti. Non s'intende né con Jovic, né con Ikoné.

Dal 46' Riccardo Sottil 5: non che combini molto di più del compagno sostituito. Cerca il rigore non trovandolo e si becca pure il cartellino giallo per proteste.

Mister Vincenzo ITALIANO 6: la sua squadra sembra ancora patire i carichi del precampionato. Viene un po' meno, infatti, nei momenti decisivi del match, in cui ci sarebbe bisogno dello sprint in più.

