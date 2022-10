Emozioni e colpi di scena nel lunch match della 9a giornata di Serie A. Il Torino di Ivan Juric rischia di incappare nel quarto k.o. consecutivo in una partita gestita con manifesta superiorità a causa di una bellissima rovesciata di destro, ma riesce a salvarsi nel finale con Lukic: all'Olimpico finisce 1-1.

Nel primo tempo i granata dominano in lungo e in largo, gestendo indisturbati i ritmi della partita e creando tantissime occasioni senza però mai riuscire a trasformarle in gol. Il più in vista è il solito Vlasic, fermato sia dal palo che da un sontuoso Vicario, ancora una volta in formato supereroe. Alleato prezioso dell'Empoli anche il VAR, che annulla per fuorigioco le reti di Miranchuk e Sanabria (espulso ingiustamente al 10' e poi solo ammonito da Fourneau dopo revisione al monitor).

La ripresa si apre con una giocata folgorante: a firmarla è il neo entrato Mattia Destro, che rompe un digiuno che durava in Serie A da 15 partite battendo Milinkovic-Savic con una splendida rovesciata. La reazione del Torino è rabbiosa, ma si traduce in molta meno pulizia in attacco e i cambi di Paro (assistito da remoto dallo squalificato Juric) sembrano non sortire gli effetti sperati. Poi, l'insperata svolta nel finale ad evitare la beffa: Vicario gestisce male un disimpegno, Lukic sfrutta un rimpallo con Luperto e deposita in porta il meritato pareggio granata. Un risultato che non soddisfa i padroni di casa, ma per lo meno ferma una striscia di tre sconfitte consecutive. Un Empoli ampiamente da rivedere, invece, ha il rammarico della rimonta subita nel finale: il punto è comunque utile in ottica salvezza.

Il tabellino

Torino-Empoli 1-1

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (88' Karamoh), Schuurs, Rodriguez; Aina (73' Vojvoda), Lukic, Linetty (67' Ricci), Lazaro; Miranchuk (73' Radonjic), Vlasic; Sanabria (67' Pellegri). All.: Juric

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (79' Stojanovic), De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli (69' Henderson); Bajrami (79' Walukiewicz); Cambiaghi (46' Pjaca), Lammers (46' Destro). All.: Zanetti

ARBITRO: F. Fourneau

GOL: 49' Destro, 90' Lukic

AMMONITI: 12' Sanabria, 25' Bandinelli, 56' Parisi, 80' Pellegri, 80' Marin

ESPULSI: -

NOTE: recupero 7'

La cronaca in 5 momenti

01 - SUBITO VICARIO REATTIVO SU AINA! Strappo fulmineo dell'esterno granata che calcia da posizione centrale: Vicario si distende sulla sua sinistra e salva i toscani.

21 - VICARIOOOO! PARATA INCREDIBILE SU VLASIC! Errore in disimpegno del portiere dell'Empoli, che poi risponde da autentico fuoriclasse al trequartista del Torino allungandosi sulla sinistra!

24 - PALO CLAMOROSO DI VLASIC E POI ANCORA VICARIO! ASSEDIO DEL TORINO! Cross perfetto di Aina per il croato, che in tuffo di testa centra in pieno il legno. L'azione prosegue con un tiro dal limite di Lukic su cui Vicario salva ancora in tuffo.

49 - DESTROOOOO! DESTROOOO! MA CHE GOL HA FATTO, EMPOLI AVANTI! Controllo e rovesciata pazzeschi del centravanti dei toscani, che taglia davanti a Djidji e si inventa una rete pazzesca.

90 - LUKIIIIIC! LUKIIIIIC! PAREGGIO DEL TORO NEL FINALE! Una carambola estemporanea, generata da un rimpallo sfortunato di Luperto, permette al centrocampista del Torino di pareggiare. Male, nella circostanza, Vicario che non è riuscito a liberare l'area.

MVP

Il migliore - Ola AINA: Moto perpetuo costante da destra. Si rende sempre pericoloso tra cross ben calibrati e conclusioni insidiose: grande gara del laterale granata, a conti fatti il migliore in campo.

Il peggiore - Sam LAMMERS: Schuurs fa di lui un sol boccone. Mal servito, ma anche lui ci mette del suo vagando senza meta per il campo.

