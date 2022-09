Fiorentina e Juventus con la testa alle coppe. Al "Franchi" succede tutto nel primo tempo: Milik, al 9', illude i bianconeri, che poi finiscono per soffrire - e non poco - i viola, che pareggiano al 29' con Kouamé in contropiede e rischiano di ribaltare il punteggio su rigore di Jovic, deviato però sul palo da Perin, alla fine risultato migliore in campo. Di Maria sostituito all'intervallo, non ancora al meglio delle condizioni fisiche e in vista del duello Champions contro la sua ex squadra, il PSG. La stessa del neoarrivato Leandro Paredes, che provoca il penalty al 42' e disputa una partita senza squilli. Con questo risultato, la Juve sale a 9 punti. Panchina per tutti i 90' per il grande ex di turno Dusan Vlahovic. Fiorentina - giovedì impegnata contro i lettoni del Riga Futbola Skola - a quota 6.

Ad

Il tabellino

Serie A Allegri: "Paredes dal 1'? Non lo so. Per Dybala nessun rimpianto" IERI ALLE 12:38

FIORENTINA-JUVENTUS 1-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic (54' Martinez Quarta), Igor, Biraghi; Maleh (62' Mandragora), Amrabat, Barak (79' Zurkowski); Kouamé (62' Ikoné), Jovic (79' Cabral), Sottil. All.: Italiano.

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado (64' Miretti), Danilo, Bremer, Alex Sandro (78' Bonucci); McKennie, Paredes (83' Fagioli), Locatelli; Di Maria (46' De Sciglio), Milik, Kostic (64' Kean). All.: Allegri.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1.

Gol: 9' Milik (J), 29' Kouamé (F).

Assist: Kostic (J, 0-1), Sottil (F, 1-1).

Note - Recupero: 2+4. Al 44' Perin (J) para un calcio di rigore a Jovic (F). Ammoniti: Amrabat, Alex Sandro, Locatelli, Danilo.

Il momento social

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

9' - GOL DELLA CON MILIK! Cross di Cuadrardo dalla destra, palla rimessa al centro da Kostic dalla parte opposta e deviazione vincente sottoporta dal polacco, al suo secondo centro consecutivo: 0-1!

Arkadiusz Milik esulta dopo il gol segnato durante Fiorentina-Juventus - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

15' - MALEH DA DUE PASSI! Davanti a lui si oppone Cuadrado, che in scivolata disperata manda in corner.

28' - JUVE VICINISSIMA AL RADDOPPIO CON PAREDES! Incursione centrale di Di Maria, palla sulla destra a McKennie e conclusione del neoarrivato del PSG, che incontra una deviazione della retroguardia viola.

29' - GOL DELLA FIORENTINA CON KOUAME! Sugli sviluppi del corner per la Juve, palla allontanata e poi servita lunga da Sottil per l'ivoriano, che sfugge a Paredes e, a tu per tu con Perin, non sbaglia: 1-1!

Christian Kouame esulta dopo il gol segnato durante Fiorentina-Juventus - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

44' - PERIN DEVIA SUL PALO UN RIGORE BATTUTO DA JOVIC! Penalty assegnato - dopo VAR-check - per un tocco col braccio di Paredes su cross di Sottil. Dal dischetto, tuttavia, il sostututo di Szczesny stoppa l'ex Real Madrid.

Mattia Perin respinge il rigore di Luka Jovic durante Fiorentina-Juventus, 5° turno della Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

48' - SOTTIL, DALLA SINISTRA, METTE AL CENTRO PER BARAK! L'ex Verona, a rimorchio, di prima intenzione, viene murato da Danilo!

88' - AMBRABAT DA FUORI! Potente destro a giro diretto sotto la traversa: Perin ci arriva incredibilmente! Che parata del portiere della Juve!

MVP

Perin. Un rigore sventato a fine primo tempo e un autentico miracolo sulla bordata da fuori di Amrabat a fine partita. Letteralmente decisivo.

Mattia Perin esulta mentre Jovic si dispera, Fiorentina-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

PROMOSSO - Milik. Secondo gol consecutivo. Per giunta palesando spiccato fiuto del gol. Acquisto che, fin qui, particolarmente azzeccato: nessun rimpianto per Depay.

Arek Milik, Antonin Barak, Fiorentina-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

BOCCIATO - Paredes. Esordio da dimenticare, tra rigore procurato, Koumé lasciato a scorribandare al 29' e qualche imprecisione di troppo a metà campo. L'ex PSG avrà modo di rifarsi proprio contro la sua ex squadra in Champions League in settimana.

Le pagelle

Allegri: "Cessione Zakaria? Si è sentito un po' chiuso"

Calciomercato Pagelle mercato: Napoli regina assoluta, 4 le bocciate IERI ALLE 10:18