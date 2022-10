Chi fermerà questa Lazio? Al momento nessuno, perché in campionato la marcia degli uomini di Sarri è da grandissima squadra. Quarta vittoria di fila, tutte senza gol al passivo, e terza di fila per 4-0 dopo quelle contro Cremonese e Spezia. A cadere sotto i colpi dei biancocelesti è una Fiorentina a tratti gagliarda, ma tremendamente incapace di concretizzare le palle gol create lungo buona parte dell'incontro. Tutto il contrario della Lazio, che va a segno due volte per tempo: nel primo con Vecino e Zaccagni e nel secondo - o meglio: nei minuti finali - con il neo entrato Luis Alberto e Immobile. A proposito: da questa sera il centravanti è ufficialmente nella Top 10 dei migliori marcatori all time della Serie A, in compagnia di Signori, Del Piero e Gilardino, tutti con 188 reti segnate. Un motivo d'orgoglio in più per una squadra che non ha intenzione di fermarsi. E che intanto raggiunge Udinese e Milan in terza posizione, a -3 dal Napoli capolista. Proprio un bel vedere.

Ad

Tabellino

Serie A Lazio, lo stipendio di Claudio Lotito: i guadagni nel 2021/22 07/10/2022 ALLE 14:39

Fiorentina-Lazio 0-4 (primo tempo 0-2)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor (59' Milenkovic), Biraghi; Bonaventura (72' Maleh), Amrabat (59' Barak), Mandragora; Ikoné (46' Gonzalez), Jovic, Kouamé (72' Saponara). All. Italiano

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic (72' Hysaj); Milinkovic-Savic, Marcos Antonio (62' Luis Alberto), Vecino; Felipe Anderson (79' Pedro), Immobile, Zaccagni (79' Cancellieri). All. Sarri

Arbitro: Fabio Maresca

Gol: 11' Vecino, 25' Zaccagni, 86' Luis Alberto, 91' Immobile

Assist: Zaccagni (L, 0-1), Milinkovic-Savic (L, 0-2), Immobile (L, 0-3), Milinkovic-Savic (L, 0-4)

Ammoniti: Amrabat, Igor, Mandragora, Dodô, Lazzari

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

6' – Tripla palla gol in pochi minuti per la Fiorentina: Provedel dice di no a Jovic e Ikoné e lo stesso Jovic alza troppo la mira da pochi passi su cross di Kouamé.

11' – GOL DELLA LAZIO. Calcio d'angolo di Zaccagni e spizzata vincente, di testa, di Vecino. Lazio in vantaggio dopo un avvio sofferto.

25' – GOL DELLA LAZIO. Micidiali i biancocelesti: stupenda scodellata mancina di Milinkovic-Savic per Zaccagni, che sbuca davanti a Terracciano e di testa mette dentro. 0-2.

Mattia Zaccagni esulta dopo il gol segnato durante Fiorentina-Lazio - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

45' – Inserimento e sinistro di controbalzo di Mandragora, una deviazione mette fuori causa Provedel e il pallone scheggia la parte alta della traversa.

46' pt – Vola Provedel a smanacciare fuori dalla porta un pallone colpito di testa in mischia da Martinez Quarta. Grande intervento del portiere laziale.

54' – Sponda di Milinkovic per Immobile, che lascia rimbalzare il pallone e con un sinistro di controbalzo lo scaglia contro la traversa.

86' – GOL DELLA LAZIO. Pedro per Immobile, che tocca all'indietro per l'accorrente Luis Alberto: destro secco dall'ingresso dell'area e Terracciano deve nuovamente inchinarsi. 0-3.

90' – Gonzalez si divora l'1-3: lob davanti a Provedel e palla fuori sul secondo palo. Partita stregata per i viola.

91' – GOL DELLA LAZIO. Milinkovic-Savic serve di tacco l'accorrente Immobile, che davanti a Terracciano piazza la palla sotto l'incrocio.

Il momento social

MVP

Mattia ZACCAGNI. Qualità al servizio della squadra, spunti e un contributo decisivo per indirizzare la partita sui binari giusti: assist per lo 0-1 di Vecino, raddoppio personale.

Fantacalcio

PROMOSSO – Sergej MILINKOVIC-SAVIC. Dominante, ancora una volta. I suoi assist al bacio per Zaccagni e Immobile, entrambi a segno, sono da guardare e riguardare. Campione.

BOCCIATO – Luka JOVIC. Si muove bene, le occasioni per far male le ha, ma non ne sfrutta nemmeno una. Il periodaccio, nonostante il gol contro gli Hearts, prosegue.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Fiorentina-Lazio: probabili formazioni e statistiche 07/10/2022 ALLE 10:59