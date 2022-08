Fiorentina-Napoli, match valido per la terza giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-0 . Gara arbitrata da Livio Marinelli di Tivoli. Con questo risultato i partenopei salgono a sette punti e si prendono la vetta della Serie A insieme ad altre cinque squadre; i viola mettono in saccoccia un altro pareggio e raggiungono quota 5.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Fiorentina

Pierluigi GOLLINI 6 – Non benissimo sul gol annullato a Osimhen; si distende sul mancino di Raspadori.

DODÔ 6.5 – Splendido nella propria metà campo e intelligente nei movimenti offensivi. Cancella Kvaratskhelia dalla partita.

Nikola MILENKOVIC 6.5 – Un padrone totale. Fa calare la sbarra sulle corse di Osimhen e chiude ogni possibile minaccia. Seconda partita consecutiva (dopo il Twente) giocata ad altissimo livello.

Lucas MARTINEZ QUARTA 6 – Il re dell’anticipo. Dopo l’ammonizione – saggiamente – Italiano lo toglie dal campo. (Dal 69’ IGOR 6 – Attento dietro, non sfigura)

Cristiano BIRAGHI 6 – Molto attento sul binario e quando deve fare la diagonale profonda a centro area. Completa il tutto con qualche sortita offensiva. (Dall’80’ TERZIC SV)

Antonin BARAK 6 – La prima con la nuova maglia è positiva, soprattutto per l’abnegazione nella fase di non possesso. Sfiora il palo con un bel mancino dai 10 metri.

Sofyan AMRABAT 6.5 – Divertentissimo il duello fisico con Anguissa. È poco playmaker, ma risulta fondamentale nel pressing. Giocatore ritrovato.

Giacomo BONAVENTURA 6 – Si abbassa in prima costruzione per dare una dimensione più tecnica al centrocampo. Prestazione essenziale. (Dal 67’ MALEH 6 – Due/tre cose fatte veramente bene)

Jonathan IKONÉ 5 – Tanta voglia di fare e altrettanta confusione. Sembra che vada più veloce della palla. Poco incisivo negli ultimi 25 metri. (Dal 59’ KOUAME 6 – Energia e freschezza. Più concreto del suo predecessore)

Luka JOVIC 5 – Una fatica mai vista. Kim e Rrahamani se lo spalleggiano alla perfezione e lui tocca a malapena 20 palloni. Giustificazione? Servito malissimo.

Riccardo SOTTIL 6 – Cerca di rendere frizzante il lato sinistro con accelerazioni, sgasate e conclusioni verso la porta di Meret. Va premiata l’intraprendenza. (Dall’80’ SAPONARA 6 – Ci prova con il destro dal limite)

All. Vincenzo ITALIANO 6.5 – La sua squadra ha giocato giovedì sera in Conference League, ma vedendoli in campo non si direbbe. Eccellente primo tempo, più faticoso l’inizio della ripresa. Perfetta la gestione dei cambi.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 – La sicurezza non è il suo pane, ma respinge al mittente ogni tentativo dei viola.

Giovanni DI LORENZO 6 – Sottil e Biraghi imperversano dal suo lato, ma il capitano degli azzurri contiene e poi trova anche la forza di spingere. Nettamente più pericoloso di Lozano quando si tuffa a centro area.

KIM 6.5 – Il califfo. Quasi non lo noti, eppure c’è sempre. Forse si prende qualche licenza Koulibaliana di troppo, ma il lavoro su Jovic è impeccabile.

Amir RRAHMANI 6 – Lavora benissimo in collaborazione con Kim per annullare la pericolosità di Jovic: promosso.

Mario RUI 6 – Abbastanza in gestione contro Ikone; leggermente più in difficoltà contro l’elettricità di Kouame. Tecnicamente delicatissimo.

André-Frank ZAMBO ANGUISSA 6.5 – Marinelli lo ammonisce dopo appena due minuti, ma lui non cambia di una virgola il suo atteggiamento in campo. Fisicamente una belva, ottimo in tutte le situazioni.

Stanislav LOBOTKA 6 – Partita a scacchi con Amrabat. Quando il marocchino pressa forte va in difficoltà; quando il #34 della Fiorentina prende fiato ha campo per agire. (Dal 78’ NDOMBELE 5.5 – La cattiveria giusta. Forse anche troppa)

Hirving LOZANO 5 – Giornata da dimenticare. Troppo timido in isolamento e impreciso nel colpo di testa a due passi da Gollini. Errore grave. (Dal 71’ POLITANO 6 – La connection con Raspadori funziona bene. Iniziative interessanti)

Piotr ZIELINSKI 5 – Quaranta minuti da autentico fantasma, poi abbassa il raggio d’azione e mette in piedi dentro la partita. Nel complesso deludente. (Dal 61’ RASPADORI 6 – Si getta nella mischia e mette il becco in tutte le azioni offensive. Diventerà presto titolare)

Khvicha KVARATSKHELIA 5 – Meno arrembante rispetto alle ultime uscite, anche per merito dell’abnegazione difensiva di Dodo. Si fa notare per un cross al bacio per Lozano e poco altro. (Dal 61’ ELMAS 5.5 - Non incide)

Victor OSIMHEN 5.5 – Le voci di mercato non disturbano il suo atteggiamento, ma un gigantesco Milenkovic gli rende la vita impossibile. Trova il gol in mischia a metà del primo tempo, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. (Dal 78’ SIMEONE SV – Poco tempo per valutarlo)

All. Luciano SPALLETTI 6 – È molto nervoso, quasi infastidito. Dopo un primo tempo in apnea, suona la sveglia e ottiene qualcosa di più nella ripresa. Nel complesso c’è la sufficienza, ma è stiracchiata.

