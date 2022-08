Fiorentina-Napoli, match della 3a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio Franchi di Firenze e , match della 3a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio Franchi di Firenze e si è concluso col punteggio di 0-0 . Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le valutazioni a caldo di Luciano Spalletti, tecnico degli ospiti.

Sui tifosi

"Offendono dall'inizio alla fine, con dei bambini vicini, una maleducazione che è una roba incredibile. Hanno dei bambini a due metri che li guardano e continuano a dire 'Tua mamma, tua mamma, tua mamma'. Mia mamma ha novant'anni, poverina (ride, ndr). Dietro la panchina qui funziona sempre così. Ci sono sempre i maleducati professionisti che lo fanno per tutta la partita".

Sulla partita

"Non siamo riusciti a gestire la palla addosso, la Fiorentina veniva a fare uomo contro uomo. Loro rompono con un centrale e ti vengono a prendere il centrocampista, stasera Zielinski. Bisogna liberare qualcuno con la qualità, invece siamo stati poco bravi a farlo. E da dietro poche scelte per trovare il passaggino morbido che mettesse in condizione più semplice quelli davanti. Se riesci a fare uno scambio in mezzo al campo poi ha metà campo libera e diventa più facile".

Su Kvaratskhelia

"E' stato sotto livello. Si è intestardito nel portare palla e ha subito un po' di fisicità in alcuni momenti. Ma quella palla per Lozano...".

Sull'ingresso di Raspadori

"Raspadori è entrato bene, si è fatto trovare libero sulla trequarti, è stato sfortunato in un paio di conclusioni. E' bravo tra le linee a ricevere palla. La palla addosso lui non la soffre, non lo fa trovare in difficoltà perché ha il baricentro basso e forza nel girarsi su se stesso e nel gestire la palla".

Sulla situazione Ronaldo

"Non ho tempo per pensare ad altre cose perché si gioca spesso, ci si allena tutti i giorni, ho una squadra da far carburare. Quando sono entrati quei cinque calciatori nel secondo tempo non siamo riusciti a dare l'impulso che potevamo dare avendo dei calciatori di questo livello freschi. Il Napoli pensa a qualsiasi situazione che riguarda i nostri calciatori. Da quando sono arrivato sono tutti sul mercato sempre, si è sempre detto così. Si guarda quello che succede. Se una società viene e ti offre 100 milioni per un calciatore è difficile non prendere in considerazione l'offerta".

Sul mercato fatto

"E' andato via Petagna ed è venuto Simeone, è andato via Mertens ed è venuto Raspadori, è andato via Fabian Ruiz perché per ora non si è mai visto ed è arrivato Ndombele, è andato via Insigne ed è arrivato Kvaratskhelia. Sono gli stessi, tali e quali. C'è sicuramente più voglia e freschezza per andare ad acchiappare i vantaggi che ci servono, ma al contempo vanno ritrovati carattere, personalità e blasone dei calciatori che sono andati via. L'esperienza, la capacità di incidere. Sono andati via dei giocatori e ne sono arrivati altrettanti con le stesse caratteristiche. Per me è stimolante".

