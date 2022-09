Fiorentina-Bologna, match della 6a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio Renato Dall'Ara Daniele Pradè. , match della 6a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio Renato Dall'Ara si è concluso col punteggio di 2-1 . Ospiti in vantaggio con Martinez Quarta, rimonta dei padroni di casa con Barrow e Arnautovic. E proprio il gol dell'austriaco è stato oggetto di molte polemiche da parte dell'ambiente viola, lamenta un fallo a inizio azione. La rete è stata covalidata dopo oltre tre minuti di consulto al VAR. Sentiamo le parole di fuoco del direttore sportivo

"Sono uno che parla pochissimo e, quando mi si vede, è perché devo dire delle cose. Siamo avvelenati, anzi: siamo inc....ti. Metti che la squadra ha perso umiltà e non è brillante, metti che oggi abbiamo commesso degli errori, ma perdere per una situazione del genere non va bene. Il tocco di Kasius su Dodò è netto. Hanno fatto tre minuti di VAR per il fuorigioco di Arnautovic? Non va bene, è allucinante. Chiediamo delle spiegazioni sempre in maniera molto educata, ma episodi così non vanno bene. Siamo preoccupati perché non riusciamo a vincere, ma come esponente della società devo intervenire. Vorrei che venisse detto domani dal designatore che è stato commesso un errore arbitrale, come Igor ha commesso un errore tecnico sul gol".

