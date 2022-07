Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Sky della sua permanenza al Milan e della fine del rapporto con la Roma, club che lo ha lanciato nel grande calcio. "Sono felice di essere stato riscattato dal Milan. Ho lasciato con rammarico la Roma, ma ho subito voltato pagina. Voglio scrivere nuove pagine importanti nel mio futuro"

Florenzi: "Abbiamo pagato i dettagli a caro prezzo, è la Champions"

Il difensore ripercorre la stagione passata: "L’anno scorso abbiamo vinto con merito, vogliamo ribadirlo anche quest’anno. C’era un grande spirito di squadra, tutti spingevamo dalla stessa parte. Potevamo non essere i più forti sulla carta, ma non sempre vincono i più forti. Ci sono piccole cose che danno grandi risultati. Anche nei momenti difficili abbiamo fatto gruppo e abbiamo superato le avversità. Gli obiettivi? Ripeterci e conquistare la seconda stella, è il nostro grande obiettivo, anche se non sarà facile".

Alessandro florenzi con la maglia del Milan (from Twitter - AC Milan offical account) Credit Foto Twitter

Florenzi ha voluto esprimersi sui nuovi arrivati cominciando da Origi: "E’ un giocatore che si farà rispettare. In avanti abbiamo grande qualità ed esperienza, Divock ha grande carisma, ci può aiutare tanto. Adli? Bisogna lasciarlo lavorare tranquillo, gli va dato tempo. Ha grandi qualità, il mister deve tirargli fuori qualcosa e sono sicuro che saprà farlo. Si è ambientato benissimo, prima di cantare una canzone in francese si è presentato in italiano, è stato davvero bravo".

