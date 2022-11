Spiacevole disavventura nella notte tra mercoledì e giovedì per Khvicha Kvaratskhelia: alcuni ladri sono entrati nella sua abitazione in un parco a Cuma, vicino a Napoli. Mentre il giocatore gerogiano del Napoli dormiva al secondo piano, i malviventi si sono introdotti in casa e hanno preso le chiavi della sua auto, una Mini Countryman, e poi si sono allontanati. Per lui nessuna conseguenza.

Ad

Serie A Ibra: "Haaland mi piace ma spero l'ego di Pep non lo freni. Mbappé..." UN' ORA FA

Kvara ha poi sporto denuncia per l'accaduto e oggi si è regolarmente allenato all'SSCNapoli Konami Training Center di Castel Volturno, in vista del match di sabato contro l'Atalanta.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Juventus-Inter: probabili formazioni e statistiche 3 ORE FA