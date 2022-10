Calcio

Serie A - Galliani e Palladino all'Ospedale Niguarda per far visita a Pablo Marì dopo la coltellata subita

SERIE A - Pablo Marì dopo aver ricevuto una coltellata in un Centro Commerciale di Assago è stato ricoverato con ferite, per fortuna non gravi, all'ospedale Niguarda di Milano. Sono arrivati a fargli visita l'ad del Monza Adriano Galliani e l'allenatore Raffaele Palladino. Anche i compagni di squadra volevano recarsi in ospedale, ma hanno deciso di evitare per non fare assembramenti.

00:00:16, 34 minuti fa