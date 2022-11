Gasperini esce sconfitto dalla sfida Atalanta farà un grande campionato avendo ricevuto rassicurazioni sia dal punto di vista tecnico che atletico. Poi, come sempre, Gasperini fa una battutina sull'arbitraggio per quanto accaduto nel finale. Tra il recupero e qualche contatto di troppo... esce sconfitto dalla sfida contro il Napoli , ma soddisfatto della prestazione dei suoi . Anzi, questo 1-2 è in realtà una prova che l'farà un grande campionato avendo ricevuto rassicurazioni sia dal punto di vista tecnico che atletico. Poi, come sempre, Gasperini fa una battutina sull'arbitraggio per quanto accaduto nel finale. Tra il recupero e qualche contatto di troppo...

L'Atalanta farà un grande campionato

Stasera esco da questa partita con la certezza che noi faremo un buon campionato. Ho visto una squadra che cresce, sia dal punto di vista tecnico che atletico. Siamo stati all'altezza e in tanti casi anche superiori al Napoli. Non avremmo meritato di perdere, c'è stato anche un pizzico di sfortuna, usciamo orgogliosi e prestazioni

Voi parlate di vertice, Champions, Europa. È dall'inizio dell'anno che dico ciò, non posso indicare quale sarà il nostro traguardo, ma posso dire che siamo sulla strada giusta. Siamo cresciuti nelle prestazioni di squadra, non so quali saranno gli obiettivi e i traguardi, si vedranno più avanti

Su Ederson e Hojlund

Siamo sempre stati convinti di Ederson, poi mancava sempre qualcosa nelle prestazioni. Stasera ci ha fatto vedere le sue qualità. Per Hojlund peccato per il gol, si parlerebbe di qualcosa di straordinario per un ragazzo giovane. Nei primi minuti siamo partiti forte contro una squadra che andava forte e che cercava di ribattere colpo su colpo. Peccato perché ci siamo addormentati sul gol

Sull'arbitraggio di Mariani

Penso che nel finale l'arbitro ha perso un po' la barra della partita. Non ci sono stati episodi eclatanti. È stata una partita molto agonistica, ma anche molto corretta da parte di entrambe le squadre. Solo nel recupero è successo qualcosa, ma è l'unica cosa che si può dire

Sul discorso di 'far finire prima la partita', ci si è messo anche Muriel con una stories su instagram. Ovviamente dedicata all'arbitro Mariani...

