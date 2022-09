Messi georgiano" ha incantato tutti nelle prime uscite ufficiali della stagione e non sembra affatto intenzionato a fermarsi. Avvio di stagione da sogno per il Napoli. Dopo l'incredibile 4-1 rifilato al Liverpool nel primo turno della fase a gironi di Champions League, il club partenopeo si gode le zone nobili della classifica e, soprattutto, il rendimento di Khvicha Kvaratskhelia . A soli 21 anni d'età, il "" ha incantato tutti nelle prime uscite ufficiali della stagione e non sembra affatto intenzionato a fermarsi.

In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il ds Cristiano Giuntoli spiega il modo in cui il Napoli ha battuto la concorrenza di altri top club, anche italiani, e ingaggiato un giocatore che ha già fatto innamorare tutta la città: "Siamo stati più rapidi di Juve, Roma e Real Sociedad, perché Kvaratskhelia non era mai uscito dal nostro taccuino".

Ad

Champions League Le 10 domande alla Champions League 2022-2023 06/09/2022 ALLE 10:05

"La prima volta che ho visto Khvicha in un video eravamo nel cuore del lockdown. Lui avrà avuto diciannove anni, ma già bravo con i piedi. C’era ancora Rino (Gattuso, ndr) e ci piacque subito, ricordo che chiamammo Kaladze per saperne di più. Aveva fatto un passaggio al Lokomotiv Mosca, senza stupire, ma al Rubin Kazan stava andando meglio. Ci chiesero trenta milioni, chiudemmo i contatti prima ancora di iniziare una trattativa. Eravamo dietro a Osimhen, non potevamo puntare tanto su un ragazzo. Però mi rimase in testa. Quando a febbraio scoppiò il conflitto in Ucraina, lui tornò in Georgia alla Dinamo Batumi. Ci fiondammo lì con il contratto. Abbiamo chiuso per dieci milioni".

Spalletti: "Kim una certezza. Paragone con Koulibaly? È sulla buona strada"

Un giocatore piaciuto fin da subito anche a mister Luciano Spalletti, come confermato da Giuntoli: "Sì, che fosse un talento non c’erano dubbi. Quando il ragazzo è venuto in Italia per la firma, gliel’ho mandato a casa, a Milano. Si sono intesi all’istante. Però una cosa era prendere Kvarastkhelia, un’altra era prenderlo al posto di Insigne. La scommessa era tanto, troppo impegnativa. Ma abbiamo voluto giocarla e oggi posso dire che l’abbiamo vinta. Khvicha prende 1,2 netti e 1,7 lordi. Lorenzo 4,5 netti e 9 lordi. Facciate voi la sottrazione".

Infine due parole anche sullo stesso Spalletti e sulla possibilità che possa accadere quanto successo in altri club: "Lui sta vicino a casa mia, si parla lo stesso dialetto. Lo conosco fin da quando veniva a fare il torneo dei rioni ad Agliana. Lo stimo molto. Proprio no. Da noi non accadrà. È un talento speciale, perché non ha un solo spartito. È un camaleonte, cambia l’allenamento per ogni partita. Fa un calcio liquido in fase di possesso e solido in fase di non possesso. Alterna palleggio e verticalità. È il più completo di tutti. Il Liverpool gli ha dato campo, e lui ha fatto con Klopp quello che Klopp fa con gli altri. Lo ha steso".

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Calciomercato Leão straripante? Ora, palla a Cardinale. Allegri, così non va 04/09/2022 ALLE 07:18