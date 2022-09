Se ti manca qualità non puoi far altro che inventarti qualcosa. Ed oggi il Verona, con ben tre millennial in campo, ha trovato la quadra proprio grazie ai suoi ragazzi, tutti autori di una prova maiuscola. Il 2-1 maturato al Bentegodi contro la Sampdoria è timbrato da Josh Doig, autore di una gara sensazionale e della rete decisiva.

Primo tempo senza squilli fino agli 8 minuti finali, in cui succede praticamente di tutto: al 40' apre le danze Caputo, che con una splendida girata lascia sul posto Dawidowicz e porta avanti i blucerchiati. A quel punto il Verona, evidentemente povero di qualità ma spinto da un grande carattere, cambia faccia nei tre minuti di finale di frazione ribalta il match: prima il pareggio grazie ad uno sfortunato autogol di Audero, poi il vantaggio firmato da Doig, al primo gol in Serie A.

Nella ripresa la Sampdoria non alza i ritmi come ci si sarebbe aspettato. Ne approfitta il Verona, più volte vicino alla rete della sicurezza ma sempre respinto al mittente con perdite da uno straordinario Audero, ultimo baluardo di una truppa blucerchiata mai con la convinzione giusta. Gli uomini di Giampaolo mancano nel finale la chance decisiva per il pari con Caputo e si leccano le ferite per un avvio di campionato molto difficile. Per Cioffi primi 3 punti e, finalmente, un po' di respiro: ai gialloblù servirà tempo, ma il potenziale è palpabile.

Il tabellino

Hellas Verona-Sampdoria 2-1

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Hien, Dawidowicz (46' Gunter); Terracciano (88' Hongla), Lazovic, Veloso (85' Depaoli), Ilic (73' Tameze), Doig; Henry, Lasagna (73' Kallon). All.: G. Cioffi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski (72' Leris), Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira (72' Villar) , Verre (59' Djuricic); Sabiri (79' Pussetto); Caputo, Quagliarella (59' Gabbiadini). All.: M. Giampaolo.

ARBITRO: M. Valeri

GOL: 40' Caputo, 45' Audero (OG), 45+3 Doig

AMMONITI: 6' Sabiri, 48' Ilic, 61' Henry, 61' Colley

ESPULSI: -

NOTE: recupero 8'

La cronaca in 5 momenti

40 - CAPUTO! GRANDISSIMO GOL, SAMP AVANTI! Girata fulminea del centravanti, che fulmina Montipò con un mancino imparabile!

45 - HENRY LA FA SBATTERE SU AUDERO! PAREGGIA SUBITO IL VERONA! Stavolta è bravissimo Terracciano a servire in area il francese, che di testa la fa sbattere sulla traversa. Il pallone carambola addosso ad Audero, che con la schiena si manda il pallone in porta da solo.

45+3 - DOIG! L'HA RIBALTATA IL VERONA! Reazione straordinaria dei gialloblù, che chiudono la rimonta grazie allo scozzese abile ad avventarsi su una carambola e a spedirla in porta.

49 - ANCORA DOIG! SI SALVA AUDERO! Lo scozzese è scatenato e si ritaglia lo spazio per calciare in porta da sinistra: risponde presente l'estremo difensore blucerchiato.

85 - AUDERO! MA COSA HA PRESO A LAZOVIC! Il trequartista del Verona si beve due difensori e calcia fortissimo da due passi, il riflesso del portiere blucerchiato è però pazzesco!

Il momento social

MVP

Josh DOIG - Sorpresona di giornata. Lo scozzese è un treno e, oltre al gol, regala discese entusiasmanti sfiorando persino la doppietta: che bella scoperta!

Fantacalcio

Promosso - Darko LAZOVIC: E' l'anima tecnica di questo Verona. Da trequartista sembra ancor più efficace che da esterno largo: oggi è mancato solo il gol, non le idee, arrivate a fiumi.

Bocciato - Bartosz BERESZYNSKI: Non ne azzecca una, così come non ne ha azzeccata una nelle prime partite. E' sempre stato il peggiore dei suoi e oggi, purtroppo, non fa eccezione.

