Zlatan Ibrahimovic, ancora fermo ai box dopo l'intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco. Lo svedese si è soffermato ai microfoni di Sky Sport, a cui ha trasmesso tutta la sua grinta per un pronto ritorno in campo per vincere altri trofei con la maglia del Milan. In attesa del via dei Mondiali 2022 (si parte domenica 20 novembre con Qatar-Ecuador), va in scena la 13ª edizione dei Globe Soccer Awards, rassegna firmata Tik Tok che premia non solo i calciatori, ma anche dirigenti, agenti e altre figure legate al mondo del pallone.

"Ho tanta voglia di tornare, sto meglio e sto lavorando. Spero di rientrare presto. La mentalità è sempre la stessa, questo campionato è differente. Vogliamo fare bene, lo abbiamo fatto e stiamo crescendo. Il Napoli sta facendo meglio, per questo la classifica è quella che è. Perché non dovremmo credere nello scudetto, ci crediamo sempre. Contro il Tottenham in Champions non c'è una favorita, ce la giocheremo. Maldini e Massara stanno facendo un grandissimo lavoro, anche grazie a loro il Milan sta facendo così bene. Stanno crescendo come la squadra e come il club. Tutti stanno lavorando al massimo, ognuno con le sue responsabilità".

