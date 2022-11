Il libro sull'inchiesta che si sta svolgendo sulla Juventus - quella per false comunicazioni sociali in relazione ai bilanci 2019, 2020 e 2021, per intenderci - si arricchisce di un nuovo capitolo: secondo il Corriere della Sera sarebbe spuntata una mail nella quale riduzione stipendi e plusvalenze vengono considerate due mosse molto importanti in ottica bilancio.

"Riduzione stipendi e plusvalenze sono operazioni chiave per la messa in sicurezza": questa la frase chiave che il dirigente della Juventus preposto alla redazione dei documenti contabili del bilancio - Stefano Bertola - scrive al presidente Andrea Agnelli in data 18 novembre 2020. Nella mail si parla della situazione finanziaria del club in vista della predisposizione del bilancio 2021. Bertola non usa mezzi termini, evidenziando che si va verso un rosso di -116 milioni: ma "mitigazioni" sono previste attraverso "riduzioni stipendi" e "plusvalenze". Sono queste parole ad aver attirato l'attenzione della Procura di Torino.

Nelle contestazioni si evidenzia, ad esempio in relazione al bilancio 2021, che senza il maquillage finanziario il patrimonio netto avrebbe registrato un passivo di circa 175 milioni. Se le "manovre stipendi" sarebbero state un escamotage ideato in tempi di pandemia, le plusvalenze sarebbero invece uno strumento collaudato.

Quest'ultima scoperta si somma Inchiesta Juventus, emerge quaderno su Paratici: "Troppe plusvalenze artificiali" , ovvero la raccolta di appunti risalenti al periodo marzo-aprile 2021 nei quali il dirigente bianconero parlando dell'operato di Paratici (suo superiore a quel tempo), evidenzia che il suo piano di "recupero bilancio è disastroso" e aggiunge "meno forma e più sostanza".

