pronta la richiesta di rinvio a giudizio riguardante l'Andrea Agnelli, l'ex direttore sportivo dei bianconeri - ora al Tottenham - Fabio Paratici e tutto il resto del CdA che si è sciolto poco tempo prima nel clamore di tutto il calcio italiano, dopo che nelle settimane precedenti avevano ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini. Le accuse sarebbero quelle di falso in bilancio, in particolare false comunicazioni sociali, ostacolo all’esercizio degli organi di vigilanza, aggiotaggio informativo e false fatturazioni per operazioni inesistenti. Dalla Procura di Torino èriguardante l' inchiesta sui conti della Juventus. Secondo quanto appreso dall'Ansa, potrebbe scattare un nuovo processo contro l'ex presidente, l'ex direttore sportivo dei bianconeri - ora al Tottenham - Fabio Paratici e tutto il resto del CdA che si è sciolto poco tempo prima nel clamore di tutto il calcio italiano, dopo che nelle settimane precedenti avevano ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini. Le accuse sarebbero quelle di falso in bilancio, in particolare false comunicazioni sociali, ostacolo all’esercizio degli organi di vigilanza, aggiotaggio informativo e false fatturazioni per operazioni inesistenti.

I termini per i 16 indagati (15 dirigenti più la Juventus) per presentare prove difensive e farsi interrogare sono già scaduti: di questi solo in cinque, di cui ex sindaci ed ex revisori, lo hanno fatto entro il termine e la loro posizione verrà giudicata dai pm. Per tutti gli altri invece potrebbe arrivare a breve lo scontro in aula, alcuni di questi come già detto all'indomani delle loro dimissioni dal club.

Secondo l'accusa, nei bilanci della Juventus tra il 2019 e il 2021 ci sarebbero centinaia di almeno 200 milioni di euro di perdite non registrate, tra cui la carta relativa a Cristiano Ronaldo , che parlava di una somma di denaro da versare al giocatore, e che ha tornato a fare notizia di recente dato che il portoghese pare intenzionato a ricevere quei 19.9 milioni di euro.

Le difese della Juventus

Intanto, la società ribadisce nuovamente in una nota la propria posizione: "Le contestazioni della Procura non paiono fondate e non paiono, peraltro, né quanto a presupposti, né quanto a conclusioni, allineate con i rilievi contenuti nella delibera Consob del 19 ottobre 2022" dichiara la società bianconera "sulla base di un solido set di pareri di primari professionisti legali e contabili". "Juventus confida, infine, che, proprio in ragione della ritenuta assenza di qualsivoglia alterazione dei bilanci contestati, le conclusioni delle autorità sportive (che già si sono espresse, con riguardo al tema plusvalenze, in senso favorevole a Juventus) non cambieranno: in assenza di alcuna alterazione contabile, ogni sanzione sportiva risulterebbe del tutto infondata".

