Sono giorni di inchieste, intercettazioni, indagini e anche di comunicati in casa: proprio nella giornata di lunedì è stato pubblicato un documento riguardante la relazione finanziaria al 30 giugno 2022 , riapprovata a dicembre. Qui, tra i rischi potenziali legati alle controversie, è emersa la possibilità di "" alla Superlega ma anche a "" in caso di mancato rispetto dei requisiti del Financial Fair Play e delle licenze Uefa.