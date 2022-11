Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera - riportano una novità emersa dalle carte dell'inchiesta Prisma in mano alla Procura di Torino: tra il materiale sequestrato lo scorso 26 novembre presso la sede del club bianconero sia spuntato un quaderno dell'attuale ds della squadra, Federico Cherubini. Nel quaderno in questione, il dirigente si soffermava sulla gestione dell'allora ds Fabio Paratici, scrivendo come quest'ultimo facesse "eccessivo ricorso a plusvalenze artificiali". Alcuni quotidiani in edicola oggi domenica 6 novembre - su tutti- riportano una novità emersa dalle carte dell'inchiesta Prisma in mano alla Procura di Torino: tra il materiale sequestrato lo scorso 26 novembre presso la sede del club bianconero sia spuntato un quaderno dell'attuale ds della squadra,. Nel quaderno in questione, il dirigente si soffermava sulla gestione dell'allora ds, scrivendo come quest'ultimo facesse

All'epoca dei fatti, Cherubini era il vice di Paratici. Cherubini non sembra condividere il suo metodo, circostanza già emersa nel corso di una intercettazione fra lui stesso e l'ex dirigente Bertola, e per i pm potrebbe essere questo un ulteriore indizio su come operava la Juventus e sull'utilizzo delle plusvalenze artificiali. Anche se, si legge, quelli potrebbero essere anche semplici appunti di Cherubini su ciò che sarebbe stato opportuno cambiare.

Plusvalenze e "manovre stipendi"

Quello delle presunte plusvalenze - continua il CorSpor - è uno dei filoni lungo i quali s’è sviluppata l’inchiesta della Procura di Torino. L’altro riguarda le cosiddette "manovre stipendi", due operazioni messe in atto dalla Juve per affrontare la crisi dovuta alla pandemia: taglio o posticipazione di mensilità dovute ai giocatori, a proposito delle quali i pm contestano le modalità di eventuale pagamento e, soprattutto, di iscrizione o meno nei bilanci.

