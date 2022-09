L'Inter difficilmente farà giocare Romelu Lukaku dal primo minuto contro la Roma. Nonostante l'esito positivo degli esami di controllo, in casa nerazzurra si andrà verso la prudenza, considerata ovviamente l'importanza del giocatore e la volontà di evitare ricadute. Dunque il belga sembra essere destinato a partire dalla panchina nel delicato match con la Roma.

Diverso potrebbe essere il discorso per Hakan Calhanoglu. Il turco è da considerarsi completamente recuperato: tra mercoledì e giovedì il centrocampista tornerà in gruppo per poi mettersi a disposizione di Simone Inzaghi in vista del big match di sabato a San Siro.

Ad

Con Lukaku in panchina, si aprono le porte dell'11 titolare per il grande ex Edin Dzeko, anche in considerazione del fatto che Lautaro Martinez e Joaquin Correa rientreranno in Italia solo mercoledì sera. I due argentini comunque avranno modo di svolgere due allenamenti interi e la rifinitura prima della gara. Al fianco di Dzeko dunque spazio a Lautaro, con Correa pronto dalla panchina.

Mondiali Febbre Mondiali: scambia i pantaloncini per 4 pacchetti di figurine 2 ORE FA

Dal punto di vista del centrocampo invece il recupero ormai completo di Calhanoglu è una buona notizia per Inzaghi, che dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic per un mesetto

Inzaghi: "Dzeko bravissimo, come tutti gli altri: ora aspettiamo Lukaku"

Calciomercato Balotelli-Sion, è già crisi. Super Mario al Cagliari a gennaio? 3 ORE FA