L'Inter riparte subito dopo la sconfitta contro la Juventus e si vendica del Bologna, affrontata l'ultima volta nella famosa trasferta del Dall'Ara con papera di Ionut Radu. I nerazzurri dominano, vincono 6-1 (stesso risultato dell'anno scorso tra le due squadre a San Siro) e si portano a -3 dal Milan, ma non solo: superano la Roma (fermata dal Sassuolo) agganciano l'Atalanta , con lo scontro diretto in programma domenica. Un successo netto ma non scontato, almeno a vedere i primi minuti: occasioni per Barrow e Arnautovic prima del gol di Lykogiannis, che porta avanti i suoi con una deviazione fortunosa su conclusione di Orsolini. L'Inter vede i fantasmi, ci pensa Dzeko - gran destro al volo dal limite - a rimetterla subito in carreggiata. Da lì è tutto in discesa per la formazione di Inzaghi, che va all'intervallo sul 3-1 con la punizione vincente di Dimarco (proteste rossoblù) e il colpo di testa di Lautaro su assist di Calhanoglu. Il Toro restituisce il favore al turco lasciandogli il rigore del 5-1 (mano di Sosa), in precedenza doppietta di Dimarco con una bellissima sterzata e sinistro nell'angolino. Gosens, entrato al posto dell'esterno, segna il 6-1. Serata di festa dell'Inter, che colpisce anche una traversa (Dzeko) e un palo (Asllani). La partita contro l'Atalanta dirà molto sul futuro del campionato interista.

Il tabellino

INTER-BOLOGNA 6-1 (primo tempo 3-1)

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries (61' Bellanova), Barella (74' Gagliardini), Çalhanoglu (74' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (61' Gosens); Lautaro Martinez (61' Brozovic), Dzeko. All. Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí (46' Sosa), Lykogiannis; Schouten, Medel (46' Moro); Orsolini, Ferguson (61' Soriano), Barrow (74' Vignato); Arnautovic (61' Zirkzee). All. Thiago Motta

Gol: 22' Lykogiannis (B), 26' Dzeko (I), 36' Dimarco (I), 42' Lautaro (I), 48' Dimarco (I), 59' rig. Calhanoglu (I), 76' Gosens (I)

Assist: 3-1 Calhanoglu (I), 6-1 Dzeko (I)

Ammoniti: Arnautovic (B), Lucumi (B), Lautaro (I), Lucumi (B), Orsolini (B), Sosa (B)

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como

Federico Dimarco mattatore in Inter-Bologna Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

4' OCCASIONE PER BARROW - Pessimo errore di Bastoni, retropassaggio che lancia il contropiede del Bologna: Arnautovic serve il compagno, diagonale sinistro sul fondo.

22' GOL DI LYKOGIANNIS - Conclusione al volo di Orsolini, il pallone sbatte sul compagno: Onana preso in controtempo, pallone in rete.

26' GOL DI DZEKO - Super rete del bosniaco!! Cross di Dumfries dalla destra deviato, il pallone si impenna: l'ex Roma colpisce al volo dal limite dell'area con il piatto e trova l'angolino.

36' GOL DI DIMARCO - Punizione dalla destra: pallone rasoterra sul palo del portiere, Skorupski riesce solo a toccare ma non evita il gol.

42' GOL DI LAUTARO - Angolo di Calhanoglu dalla sinistra, sul primo palo: l'argentino colpisce di testa da solo, Skorupski non può nulla.

47' CLAMOROSA TRAVERSA DI DZEKO - Onana lancia per Dumfries, che arriva al cross: colpo di testa a porta vuota da pochi passi e legno pieno.

48' GOL DI DIMARCO - Ma che gol! Doppietta! Sterza su Sosa e calcia verso l'angolino, Skorupski non ci arriva.

59' GOL DI CALHANOGLU - Mano di Sosa, rigore assegnato con l'on field review. Penalty perfetto.

76' GOL DI GOSENS - Brozovic nello spazio per Dzeko, palla per il taglio del tedesco: Soumaoro non riesce a intervenire, l'ex Atalanta insacca a porta vuota.

84' PALO DI ASLLANI - Calcia con il destro da fuori, deviazione e legno pieno.

Il momento social

Mvp

Federico DIMARCO - Mattatore assoluto della festa di San Siro, confeziona la prima doppietta in carriera col suo sinistro magico. Gioca un'ora in fiducia totale, prima che Inzaghi gli conceda l'ovazione della sua gente.

Fantacalcio

Promosso. Edin DZEKO - Strepitoso il gol con cui pareggia i conti: avvia l'azione e la chiude da campione. Da lì l'Inter gioca sul velluto. Si mangia incredibilmente il raddoppio sparando sulla traversa, ma è sempre un fattore da regista offensivo e regala anche l'assist a Gosens per il 6-1. Una bella serata per chi ha Edin in attacco.

Bocciato. Marko ARNAUTOVIC - Nervoso per la marcatura di Skriniar e ammonito, vive una serata molto complicata e non si rende mai pericoloso. Voto negativo.

