Inter-Bologna, match valido per 14ª giornata di Serie A, , match valido per 14ª giornata di Serie A, è terminata sul punteggio di 6-1 , frutto delle reti di Lykogiannis, Dzeko, Dimarco (doppietta), Lautaro Martinez, Calhanoglu (rigore) e Gosens. La gara è stata arbitrata dal signor Andrea Colombo. Con questo risultato, i nerazzurri si portano al terzo posto in attesa di Verona-Juventus. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Inter

André ONANA 6 - Spiazzato su gol Bologna, poi non si sporca più i guantoni. Sempre prezioso nel partecipare alla manovra giocando con i piedi, avvia l'azione del 4-1.

Milan SKRINIAR 6,5 - Ottimo in chiusura, insuperabile dal punto di vista fisico con un cliente ostico come Arnautovic.

Francesco ACERBI 6 - Serata tranquilla al centro della difesa, gli attaccanti rossoblù gli creano pochi grattacapi.

Alessandro BASTONI 6 - Rientro soft dopo aver saltato la Juventus, nonostante qualche difficoltà iniziale.

Denzel DUMFRIES 6,5 - Partenza timida, poi dal cross deviato per il gol di Dzeko prende fiducia arando la fascia destra con continuità (dal 62' Raoul BELLANOVA 6 - Prova anche lui a lasciare un impronta sul match).

Nicolò BARELLA 6 - Avvio complicato, con qualche imprecisione. Poi la partita si mette sui binari giusti e cresce anche lui (dal 74' Roberto GAGLIARDINI SV).

Hakan CALHANOGLU 7 - Dal suo piede nasce spesso qualcosa di interessante, Pennella il corner per il testone di Lautaro, impeccabile dal dischetto (dal 74' Kristjan ASLLANI 6,5 - Entra in un momento agevole del match, ma ci mette comunque decisione e colpisce un gran palo).

Henrikh MKHITARYAN 6,5 - Meno appariscente rispetto ad altri compagni, ma sempre concreto e intelligente nella gestione del pallone.

Federico DIMARCO 8 - Mattatore assoluto della festa di San Siro, confeziona la prima doppietta in carriera col suo sinistro magico. Gioca un'ora in fiducia totale, prima che Inzaghi gli conceda l'ovazione della sua gente (dal 62' Robin GOSENS 6,5 - Partecipa alla festa con il primo gol in campionato).

Edin DZEKO 7,5 - Strepitoso il gol con cui pareggia i conti: avvia l'azione e la chiude da campione. Da lì l'Inter gioca sul velluto. Si mangia incredibilmente il raddoppio sparando sulla traversa, ma è sempre un fattore da regista offensivo e regala anche l'assist a Gosens per il 6-1.

Lautaro MARTÍNEZ 7 - Guadagna la punizione del primo gol di Dimarco con astuzia, poi va a segno con un gol da bomber vero. Ispirato. (dal 62' Marcelo BROZOVIC 6,5 - Si prende subito la cabina di regia con la nota qualità, come se non si fosse mai fermato per infortunio).

All. Simone INZAGHI 6,5 - Ottima risposta dei suoi dopo la batosta nel derby d'Italia. Nel finale può permettersi di far rifiatare pedine importanti e dare fiducia a chi ha giocato meno.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 5 - Ne prende sei e su almeno un paio ha qualche responsabilità.

Stefan POSCH 4,5 - Dimarco imperversa dalle sue parti e lui ci capisce poco.

Adama SOUMAORO 4,5 - Concede troppo spazio a Dzeko sul gol del pareggio, poi soccombe con tutta la squadra.

Jhon LUCUMÍ 5 - Parte con un'ottima chiusura su Dzeko, va in affanno anche lui dal fallo su Lautaro in poi (dal 46' Joaquín SOSA 4 - ingresso da incubo: uccellato da Dimarco sul 4-1, causa anche il rigore della cinquina).

Charalampos LYKOGIANNIS 5,5 - Fortunato nel sbloccare la gara, da lì soffre anche lui con tutta la squadra.

Gary MEDEL 5 - Tanto nervosismo nella sua partita, tanto che Motta lo cambia all'intervallo (dal 46' Nikola MORO 5 - Non fa meglio del suo predecessore).

Jerdy SCHOUTEN 5,5 - Prova a dare una scossa ai suoi mettendoci grinta, ma deve alzare anche lui bandiera bianca.

Lewis FERGUSON 5,5 - Opaco anche lui come tutta la squadra, anche se si rende pericoloso di testa con un bell'inserimento (dal 61' Roberto SORIANO 5,5 - Poco da segnalare nella mezz'ora a disposizione).

Riccardo ORSOLINI 5,5 - Mette lo zampino nel gol che porta avanti il Bologna, poi non è più un fattore.

Marko ARNAUTOVIC 5 - Nervoso per la marcatura di Skriniar e ammonito, vive una serata molto complicata e non si rende mai pericoloso (dal 61' Joshua ZIRKZEE 5,5 - Nessun guizzo a partita già chiusa).

Musa BARROW 5 - Uno squillo in avvio, poi anche lui soccombe all'imperforabilità della difesa nerazzurra di stasera (dal 74' Emanuel VIGNATO SV).

All. Thiago MOTTA 4,5 - Una sconfitta senza attenuanti, pesantissima, senza nulla da salvare.

