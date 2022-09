3 sconfitte nelle ultime 4 partite per l'Inter che da almeno 3 anni non viveva una situazione di appannamento simile. La sconfitta con la Lazio, al primo vero test della stagione, era stato un avvertimento. Poi sono seguite le cadute pesanti nel derby e in Champions contro il Bayern Monaco accompagnate da prestazioni decisamente negative. Ieri si è svolto alla Pinetina un vertice tra la dirigenza e la squadra al completo, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Ricompattarsi e ripartire

Nell'incontro si sono cercate le motivazioni di questa caduta: dalla condizione fisica alla mancanza di intensità vista in campo. Contro i tedeschi è emersa la mancanza di qualità negli ultimi metri, contro il Milan la differenza in termine di compattezza è emersa in maniera preoccupante. Serve una svolta e Marotta ha definito il vertice come costruttivo. Si è parlato anche di scelte tecniche, come la gerarchia dei portieri e le discusse scelte nel reparto offensivo.

Le colpe vanno divise equamente nei reparti. La difesa ha subito le maggiori critiche, ma al momento Inzaghi ha poche soluzioni e anche qualche cambio (come visto in Champions con Skriniar al centro della difesa) non cambia le carte in tavola. A centrocampo si sta pagando la condizione non eccellente di Brozovic e lo scarso apporto di Calhanoglu, la freschezza di Asslani potrebbe essere una possibilità da non sprecare. Davanti, in assenza di Lukaku, la coppia titolare è quellla formata da Dzeko-Lautaro, con l'esperimento Correa (nel derby) totalmente fallito.

