Sorpasso sul Milan e mirino puntato sul derby. L'Inter batte 3-1 la Cremonese e si guadagna qualche giorno di serenità, dopo il ko contro la Lazio e in vista della stracittadina di sabato. Gara praticamente chiusa già nel primo tempo: apre Correa, in campo dall'inizio al posto di Lautaro Martinez, e raddoppia Barella con un super gol al volo. Dello stesso Lautaro, a un quarto d'ora dal termine, il punto del definitivo tris. Tutto facile? Solo all'apparenza. Perché la Cremonese conferma le belle sensazioni lasciate nelle prime tre giornate di campionato, giocando senza paura, spaventando Handanovic in più di un'occasione e trovando al 90' con Okereke la meritata rete della bandiera. Il problema, semmai, sono le ingenuità della formazione di Alvini: il vantaggio nerazzurro è originato da un calcio d'angolo a favore dei grigiorossi. Tutto a vantaggio dell'Inter, che risponde allo 0-0 del Milan contro il Sassuolo e inizia già a pensare al derby. Rossoneri avvisati.

Ad

Tabellino

Serie A Inzaghi: "Troppe chiacchere dopo la Lazio. Serve un difensore" 34 MINUTI FA

Inter-Cremonese 3-1 (primo tempo 2-0)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (72' D'Ambrosio); Dumfries (79' Bellanova), Barella, Brozovic (72' Asllani), Calhanoglu, Darmian (79' Gosens); Correa (55' Lautaro Martinez), Dzeko. All. Inzaghi

Cremonese (3-5-2): Radu; Aiwu (81' Castagnetti), Bianchetti, Lochoshvili (67' Vasquez); Ghiglione, Pickel, Escalante, Ascacibar (46' Zanimacchia), Quagliata (67' Valeri); Dessers (67' Di Carmine), Okereke. All. Alvini

Arbitro: Francesco Fourneau

Gol: 12' Correa (I), 38' Barella (I), 76' Lautaro Martinez (I), 90' Okereke (C)

Assist: Çalhanoglu (I, 2-0), Barella (I, 3-0), Escalante (C, 3-1)

Ammoniti: Dessers, Aiwu, Vasquez

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

3' – Bellissima punizione mancina calciata da Dimarco e palla che sfiora il palo di Radu, proteso in tuffo: illusione del gol.

12' – GOL DELL'INTER. Contropiede nerazzurro da un angolo della Cremonese, con Barella che tocca in area per Dzeko, Radu che nega il gol al bosniaco e Correa che a porta vuota non sbaglia.

Correa a segno in Inter-Cremonese Credit Foto Getty Images

14' – Dessers viene lanciato in posizione regolare dalle retrovie, controlla di petto in area ma sbatte su Handanovic.

38' – GOL DELL'INTER. Pennellata di Çalhanoglu per il compagno, che dal limite si coordina perfettamente e con uno stupendo destro al volo infila la palla nell'angolo di Radu.

48' – Angolo di Zanimacchia e colpo di testa a lato di pochissimo di Aiwu, con Handanovic impietrito. Cremonese a un passo dal gol.

64' – Skriniar sbaglia, Okereke crossa perfettamente per Dessers, che in sforbiciata da due passi spara alto.

73' – Radu si oppone ai tentativi ravvicinati di Dzeko e Dumfries, poi da un passo Lautaro calcia incredibilmente alto con l'esterno.

76' – GOL DELL'INTER. Barella lancia in contropiede Lautaro Martinez, che resiste al rientro di Pickel e con una rasoiata mancina batte Radu.

90' – GOL DELLA CREMONESE. Bel gol di Okereke, che calcia a giro da fuori area e infila la palla sotto l'incrocio di un immobile Handanovic. 3-1 finale.

Il momento social

MVP

Nicolò BARELLA. Straripante. Un gol stupendo, un assist al bacio, inserimenti continui, la sensazione di voler - e poter - spaccare il mondo. Partitone.

Fantacalcio

PROMOSSO – Joaquin CORREA. Si fa trovare pronto. Brillante, desideroso di lasciare un segno, è al posto giusto nel momento giusto per andare a segnare l'1-0.

BOCCIATO – Santiago ASCACIBAR. Alvini sceglie lui come bersaglio preferito dalla panchina. L'angolo da cui ha origine il vantaggio dell'Inter è un obbrobrio. Lascia il campo dopo un tempo.

Le pagelle

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Inter-Cremonese 3-1, pagelle: Barella superstar UN' ORA FA