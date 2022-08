Inter-Cremonese, match valido per la quarta giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-1 , frutto delle reti di Correa, Barella e Lautaro Martinez per i nerazzurri e di Okereke per i grigiorossi. Gara arbitrata da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6,5 - Ormai pare destinato a prendere gol all'incrocio. Si attirerà di nuovo qualche critica, ma le parate del primo tempo su Dessers e Pickel valgono oro.

Milan SKRINIAR 6 - La macchia di un disimpegno sbagliato che quasi manda a segno Okereke condiziona solo parzialmente il giudizio di una prestazione di buon livello.

Stefan DE VRIJ 6 - Non trascorre una serata semplicissima con Okereke e Dessers. Nel finale non chiude sull'ex veneziano, che va a segno.

Federico DIMARCO 6 - Sfiora subito il gol su punizione e in difesa se la cava bene. Una sola sbavatura, nella ripresa, non ha effetti (dal 72' Danilo D'AMBROSIO s.v.)

Denzel DUMFRIES 6,5 - Altra prestazione positiva, tra sgroppate e scambi coi compagni. Una certezza. Peccato solo che non trovi il gol a causa del riflesso di Radu (dal 79' Raoul BELLANOVA s.v.)

Nicolò BARELLA 7,5 - Straripante. Un gol stupendo, un assist al bacio, inserimenti continui, la sensazione di voler - e poter - spaccare il mondo. Partitone.

Marcelo BROZOVIC 6 - Gioca in maniera semplice, ma come sempre mette ordine in mezzo al campo. Ha un'opportunità per segnare, ma non la sfrutta (dal 72' Kristian ASLLANI s.v.)

Hakan ÇALHANOGLU 7 - Gioca al piccolo trotto, ma sa dare del tu al pallone. La scodellata-assist per Barella è di alto livello.

Matteo DARMIAN 6 - Ordinaria amministrazione. Non sfonda e non fa luccicare gli occhi, ma in serate così può bastare (dal 79' Robin GOSENS s.v.)

Joaquin CORREA 7 - Si fa trovare pronto. Brillante, desideroso di lasciare un segno, è al posto giusto nel momento giusto per andare a segnare l'1-0 (dal 55' Lautaro MARTINEZ 7 - Sbaglia davanti alla porta una prima volta, non una seconda: i campioni fanno così)

Edin DZEKO 6 - Cerca a ripetizione di andare a segno, senza riuscirci. Utile come sempre nelle sponde per i compagni, entra nell'azione del vantaggio di Correa.

All. Simone INZAGHI 6,5 - Bella risposta dopo il ko di Roma. E bei segnali in vista del gran derby di sabato contro il Milan.

Joaquin Correa celebra il gol dell'1-0 nella sfida tra Inter e Cremonese, quarta giornata della Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Cremonese

Ionut RADU 6 - Era atteso al varco. Non esce dal campo umiliato: prende tre gol, ma ne evita altri. Forse potrebbe far qualcosa di più sulla prima rete nerazzurra.

Emanuel AIWU 6 - Si porta a casa la sufficienza in marcatura. E nel secondo tempo sfiora pure il gol che avrebbe riaperto i conti (dall'81' Michele CASTAGNETTI s.v.)

Matteo BIANCHETTI 6 - Guida la difesa come può, e a tratti lo fa pure bene.

Luka LOCHOSHVILI 6 - Prestazione onesta, senza errori particolarmente evidenti. Rimane stoicamente in campo nonostante una vistosa fasciatura alla testa (dal 67' Johan VASQUEZ 6 - Entra nel finale e fa il suo)

Paolo GHIGLIONE 5,5 - Volenteroso sia nella fase di proposizione che in quella difensiva, ma poco altro.

Charles PICKEL 5,5 - Battaglia, ma ha di fronte a sé avversari troppo forti. Come Lautaro Martinez, che lo fa fuori per andare a segnare il gol del tris.

Gonzalo ESCALANTE 6 - Mette ordine con palleggio e intelligenza, ed in effetti fino alla trequarti la Cremonese ci arriva spesso e volentieri.

Santiago ASCACIBAR 5 - Alvini sceglie lui come bersaglio preferito dalla panchina. L'angolo da cui ha origine il vantaggio dell'Inter è un obbrobrio. Lascia il campo dopo un tempo (dal 46' Luca ZANIMACCHIA 6,5 - Dà una discreta scossa alla manovra offensiva grigiorossa. In un paio di occasioni rischia di punire Handanovic)

Giacomo QUAGLIATA 5,5 - Si fa valere, ma ha sulla coscienza un clamoroso controllo mancato da Handanovic sul punteggio di 0-0 (dal 67' Emanuele VALERI 5,5 - Non ha modo di incidere)

Cyriel DESSERS 5,5 - Si muove, crea scompiglio, ma fallisce le occasioni che gli capitano a tiro: dettaglio non esattamente di secondaria importanza (dal 67' Samuel DI CARMINE 5,5 - Si batte, però senza risultati)

David OKEREKE 7 - Splendido il destro a giro all'incrocio che, se non altro, regala alla Cremonese una piccola gioia. In precedenza aveva servito un assist al bacio a Dessers, sprecone.

All. Massimiliano ALVINI 6 - Ancora una volta esce dal campo con più di un complimento, ma senza punti. Giocando in questo modo, però, il cielo non è così nuvoloso.

