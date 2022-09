'Inter che è uscita sconfitta nei 3 big match finora disputati. Come spesso accade, il primo imputato di questa crisi è l'allenatore che è stato messo in discussione da media e tifosi. Non mancano addirittura i primi nomi per la successione di Inzaghi. Marotta ha già provveduto a confermare pubblicamente il tecnico e gli ha manifestato la fiducia della società nel giocatori e società. Non l'avvio di stagione che ci si aspettava per lche è uscita sconfitta nei 3 big match finora disputati. Come spesso accade, il primo imputato di questa crisi è l'allenatore che è stato messo in discussione da media e tifosi. Non mancano addirittura i primi nomi per la successione di. Marotta ha già provveduto a confermare pubblicamente il tecnico e gli ha manifestato la fiducia della società nel nel vertice di ieri ad Appiano Gentile . La squadra è apparsa in grande difficoltà nelle ultime uscite, ma le colpe di questa debacle sono da condividere con

La costruzione della rosa

Il club nerazzurro ha vissuto una sessione di mercato di notevole sofferenza per via delle ristrettezze economiche dettate dalla proprietà. La difesa aveva mostrato delle crepe nella passata stagione e, a parte l'arrivo in extremis di Acerbi, nulla è cambiato in termini di pedine. De Vrij sembra lontano dalla condizione migliore così come Bastoni, mentre Skriniar sta forse pagando un estate in bilico tra Parigi e Milano. Il sacrificio di Perisic non ha visto in Gosens un adeguato sostituto: ottimo giocatore nello scacchiere di Gasperini all'Atalanta, sembra un pesce fuor d'acqua nello schieramento di Inzaghi. In attacco l'esclusione (ben poco ragionata) di Sanchez, lascia Inzaghi con il solo Correa come alternativa veloce e il "Tucu" ha dimostrato più volte di non essere un giocatore utile alla causa interista.

Condizione fisica e carenze tattiche

Il centrocampo è in affanno e lo si nota dalla poca brillantezza di Brozovic, il faro della squadra. I vari Calhanoglu e Barella sono ben lontani dalla forma ottimale e la squadra in questo modo perde il confronto in mediana con gli avversari (come visto in particolare nel derby). La difesa appare troppo spesso lenta e facilmente penetrabile in zona centrale, da un lato per il poco filtro dei centrocampisti e dall'altro per gli errori individuali dei centrali. Se poi, come contro il Bayern, la squadra si schiaccia negli ultimi 30 metri la mancanza di esterni e attaccanti veloci per il contropiede complica totalmente l'andamento della gara.

Da Correa ai cambi tardivi: gli errori del tecnico

Gli errori di Inzaghi certamente non mancano. Nel derby, la scelta di Correa come sostituto di Lukaku è stata deleteria, come confermato dal cambio di atteggiamento dato dall'ingresso in campo di Dzeko, tra in più in palla negli ultimi match e tra i pochi in grado di fare salire la squadra nei momenti di difficoltà. I cambi sono spesso troppo tardivi: contro la Lazio e poi nel derby si è aspettato il doppio svantaggio per inserire forze fresche, rendendo le rimonte quasi impossibili.

L'esonero non risolve nulla

Un esonero di Inzaghi, cosa comunque nemmeno in discussione alla Pinetina, non sarebbe la scelta corretta. I difetti strutturali della rosa e alcune mediocri prestazioni individuali non sono sicuramente imputabili alla guida tecnica. Il mister ha completato una buona stagione 2021/2022 con la vittoria di 2 trofei, una positiva campagna europea e un campionato giocato fino all'ultima giornata con il Milan. Inzaghi non va messo in discussione per un avvio complicato anche perchè si darebbero alibi alla squadra e alla società che condividono almeno in parti uguali le colpe dell'attuale situazione interista.

