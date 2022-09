Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, la Serie A ricomincia il suo tour de force che verrà interrotto solo dai prossimi Mondiali in Qatar. L'ottava giornata di campionato propone un match di cartello che svetta su tutti gli altri: Inter-Roma . In casa nerazzurra c'è voglia di riscatto dopo aver perso due delle ultime tre partite (contro Milan e Udinese). Dell'imminente sfida contro i giallorossi di Josè Mourinho ha parlato l'allenatore dei vice-campioni d'Italia, Simone Inzaghi.

Su Lukaku

"Su Romelu c'è stato un rallentamento che ci priva di un giocatore importante. Lui sta lavorando nel migliore dei modi, è passato un mese ma serve ancora tempo per averlo con noi".

Asllani e il centrocampo

"Asllani è un giocatore scelto da me e dalla società, sta facendo bene. Domani (venerdì, ndr) gioca titolare. A centrocampo ho delle difficoltà: ne ho solo quattro: tre cominciano la partita e uno entra. Anche Gagliardini non si è allenato negli ultimi giorni, spero recuperi almeno per panchina".

Big match persi

"Sen'zaltro dobbiamo fare di più nei big match. Lasciamo stare il Bayern Monaco, che è di un altro livello e si tratta di un'altra competizione. Contro Milan e Lazio dovevamo e potevamo fare meglio. La Roma è una squadra forte, cercheremo di portare la partita dalla nostra parte".

Il sostegno della società

"La società è sempre presente, mi supporta in ogni momento. Dove alleno io aumentano i ricavi, diminuiscono le perdite e arrivano i trofei. Poi dobbiamo fare tutti di più, la minima disattenzione ora la paghi sia in Serie A che in Champions. Ci sono state tante critiche, abbiamo ascoltato quelle costruttive e messo da parte le altre. La squadra è matura per farlo. Io a rischio? Noi allenatori lo siamo sempre, bisogna prendere tante decisioni. Vedremo quello che dirà il campo, ma io sono molto molto tranquillo.

