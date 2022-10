Inter-Salernitana, match della 10a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, subito dopo la sfida. , match della 10a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si è concluso col punteggio di 2-0 con le reti di Lautaro Martinez e Barella ( qui le pagelle ). Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le valutazioni di, allenatore dei nerazzurri, subito dopo la sfida.

"Abbiamo avuto il controllo della gara dal primo al 94esimo, la squadra ha sviluppato bene. È una partita che temevo, so come si esce da queste grandi sfide europee, ma la squadra in questi due giorni l'avevo vista concentrata, consapevole. Le cose vanno bene, ma dobbiamo lavorare sempre affinché vadano meglio".

"Soluzioni differenti no, Mkhtaryan sta lavorando molto bene. Era arrivato con un infortunio, era partito un po' in ritardo e poi il problemino a Lecce... Calhanoglu in quel ruolo mi sta dando ottime risposte, ma Asslani è entrato bene, sarà un valore aggiunto per l'Inter in futuro".

"In discussione noi allenatori lo siamo sempre. A Roma nei sei anni, nonostante i trofei e i piazzamenti, qualche problemino c'è stato. E' un ambiente tosto anche giù. Le cose non stavano funzionando nel migliore dei modi, si guardava in modo negativo alla scorsa stagione nonostante gli 84 punti e i due trofei. Ma siamo l'Inter, non potevamo essere felici per le 4 sconfitte in 8 gare. In campo i ragazzi si aiutano, questo è l'aspetto più positivo. Per quanto riguarda me stesso ho sempre guardato al lavoro, so ciò che è stato fatto".

"Non parlerei di rivoluzioni. Calhanoglu play aveva già giocato lo scorso anno. Per quanto riguarda la porta tutte le domeniche faccio una scelta. Handanovic dopo Barcellona ha avuto un problema alla mano, una lussazione al dito, e oggi non era disponibile. Per tutti i ruoli voglio avere la possibilità di scegliere, a centrocampo oggi avevo quattro giocatori per tre ruoli. Da qui alla fine spero di recuperare i giocatori perché giocando ogni 2 giorni e mezzo è difficile".

"Sta lavorando quotidianamente, non c'eno le condizioni oggi. Entriamo nell'ottava settimana di assenza, ha subito un infortunio che non gli era mai capitato prima. Quando rientrerà ci darà una grossa mano, così come gli altri: ho bisogno di tutti".

