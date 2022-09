"Peccato aver perso Marcelo, un giocatore fondamentale per noi. Se però dovesse arrivare il mio turno, beh io sono pronto. Cercherò eventualmente di dare il massimo". Idee chiare anche sull'obiettivo stagionale dei nerazzurri, che resta lo Scudetto: "Certo, per forza ci crediamo, giochiamo per quello": personalità ne abbiamo. Kristjan Asllani parla così ai microfoni di Tuttosport alla pre-vigilia di Idee chiare anche sull'obiettivo stagionale dei nerazzurri, che resta lo Scudetto:personalità ne abbiamo.parla così ai microfoni dialla pre-vigilia di Inter-Roma, super-sfida in programma sabato alle ore 18.

L'infortunio di Brozovic, che dovrà rimanere fermo almeno un mese per una lesione muscolare, costringe Simone Inzaghi a cambiare il volto del suo centrocampo. Posto che quelle di Calhanoglu e Mkhitaryan possono essere delle soluzioni sempre valide , Asllani è stato acquistato in estate proprio per il ruolo di vice-Brozovic; quindi per logica, nei prossimi match la regia nerazzurra dovrebbe toccare a lui.

Krjstian Asllani, Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

30' totali

Peccato che fino a qui, il 20enne albanese proveniente dall'Empoli abbia giocato solamente 30' totali, spalmati su tre partite: 6 contro lo Spezia, 18 contro la Cremonese e altri 6 in Champions League contro il Viktoria Plzen a risultato ormai acquisito. Un po' pochino visto che comunque fino alla sosta per le Nazionali si è giocato praticamente ogni tre giorni; e lo stesso accadrà da qui fino alla prossima sosta, quella per il Mondiale.

Roma e Barcellona

Il calendario dell'Inter recita: Roma, Barcellona, Sassuolo, Barcellona, Salernitana, Fiorentina. Se la diagnosi per Brozovic è di un mese di stop, allora lo spazio per Asslani dovrà esserci per forza. "Certo, dovremo giocare per vincere contro il Barca, ma penseremo a loro quando arriverà la settimana della Champions e quella partita, adesso l’importante è la Roma. Abbiamo in testa solo il match di sabato contro i giallorossi".

