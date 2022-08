Un calendario fitto di impegni quello che attende i club nei prossimi mesi, tra campionato e competizioni europee non ci sarà spazio per prendere fiato e conterà molto la possibiità di ruotare gli undici in campo. In casa Inter non è una buona notizia lo stop di Mkhitaryan che è stato sottoposto oggi ad esami strumentali per un problema alla coscia sinistra.

"Si è evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nei prossimi giorni" questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro sulle condizioni dell'armeno. Appare molto probabile l'assenza nel prossimo match contro lo Spezia, la speranza di Inzaghi è quella di recuperare il centrocampista per la delicata sfida in casa della Lazio di venerdì 26 agosto.

