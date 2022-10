La Roma fa festa, l'Inter sprofonda in una crisi sempre più evidente. I giallorossi vincono 2-1 a San Siro con Dybala e Smalling, che ribaltano il vantaggio iniziale di Dimarco: attenta e concreta la Roma, troppo distratta la formazione di Simone Inzaghi. L'Inter fa la partita per larghi tratti, sblocca il match alla mezz'ora dopo il gol annullato a Dzeko ma si fa riprendere da Dybala, sempre più un rimpianto per i nerazzurri: sinistro al volo su palla di Spinazzola, Handanovic non riesce a respingere. All'intervallo è 1-1, nella ripresa l'Inter crea ancora: traversa di Calhanoglu e Asllani a un passo dal vantaggio. E la Roma colpisce sull'ennesima distrazione difensiva della stagione dell'Inter: punizione dalla destra, Smalling da solo colpisce di testa e batte Handanovic. Quarta sconfitta in otto giornate per i nerazzurri, che restano a quota 12. La Roma vola a 16.

Ad

Il tabellino

Serie A Inter-Roma, moviola LIVE: annullato gol a Dzeko per offside millimetrico UN' ORA FA

INTER-ROMA 1-2 (primo tempo 1-1)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (81' Gosens); Dumfries (81' Bellanova), Barella, Asllani (77' Correa), Calhanoglu (77' Mkhitaryan), Dimarco (88' Carboni); Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi S.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini (81' Camara), Zaniolo (86' Belotti); Dybala (58' Abraham). All. Mourinho (squalificato)

Gol: 30' Dimarco (I), 39' Dybala (R), 75' Smalling (R)

Assist: Barella (I), Spinazzola (R), Pellegrini (R)

Ammoniti: Zaniolo (R), Mancini (R), Smalling (R), Asllani (I), Correa (I), Gosens (I), Dzeko (R), Barella (R)

Dimarco contrasta Zaniolo in Inter-Roma Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

12' ANNULLATO IL GOL DI DZEKO - Azione prolungata dei nerazzurri, dopo una serie di rimpalli il pallone arriva al bosniaco che protegge palla e con il destro non lascia scampo a Rui Patricio. Ma c'è fuorigioco: annullato.

30' GOL DI DIMARCO - Barella ha campo da prendere e pesca il taglio interno dell'esterno, che calcia di prima con il destro e sorprende Rui Patricio.

39' GOL DI DYBALA - Palla persa dall'Inter, Spinazzola crossa sul secondo palo e la Joya segna un gran gol al volo! Handanovic para ma non riesce a evitare il gol.

63' TRAVERSA DI CALHANOGLU - Grande punizione sul palo di Rui Patricio, immobile: legno pieno.

67' ASLLANI A UN PASSO DAL GOL - Destro di prima su scarico di Calhanoglu, dal limite: il pallone gira ed esce di nulla.

71' CI PROVA ABRAHAM - Celik mette in mezzo dalla destra, acrobazia dell'inglese, spalle alla porta: Handanovic blocca.

76' GOL DI SMALLING - Punizione dalla trequarti, difesa dell'Inter immobile: il difensore sbuca sul secondo palo e insacca.

83' OCCASIONE PER BELLANOVA - Pallone invitante per l'ex Cagliari in area, ma conclusione sporca! Sul fondo.

89' ABRAHAM NON CHIUDE LA PARTITA - Contropiede, uno contro uno con Skriniar e piattone destro: largo di poco.

Il momento social

Mvp

Chris SMALLING - Man of the match con l'inzuccata che fissa il risultato sul 2-1, si erge a baluardo difensivo insuperabile nell'assalto interista nel finale. Prima dei botti della ripresa aveva guidato la difesa a testa alta, con le buone o con le cattive.

Fantacalcio

Promosso. Paulo DYBALA - Il grande rimpianto dell'Inter fa impazire i tifosi della Roma: il gol è pesantissimo per i giallorossi, ma anche per chi ha puntato sulla Joya al fantacalcio.

Bocciato. Samir HANDANOVIC - Ancora due gol subiti e l'impressione di non aver fatto il massimo in occasione del pareggio di Dybala. Altra giornata no.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Inter-Roma, le ufficiali: Mou rinuncia ad Abraham, Dybala falso nueve 3 ORE FA