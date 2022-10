L'Inter va. Quarta vittoria consecutiva in campionato per i nerazzurri, sesta nelle ultime sette (l'unico pari è il 3-3 del Camp Nou) considerando anche la Champions League. Prosegue la risalita della formazione di Simone Inzaghi: netto 3-0 alla Sampdoria a San Siro. Tra conferme (Barella, terzo gol consecutivo in Serie A) e giocatori ritrovati, con le reti di De Vrij e Correa. Nulla da fare per l'acclamatissimo Stankovic: la sua Samp approccia bene la partita, con un atteggiamento aggressivo e la pressione alta, ma può poco. La rete di De Vrij di testa al 21' cambia la partita, il raddoppio di Barella nel finale di primo tempo - grande palla di Bastoni e destro potente sotto la traversa - spegne le speranze blucerchiate. In avvio di ripresa i nerazzurri hanno tante occasioni per il tris, ci pensa Correa - entrato insieme a Lukaku - con un grande coast to coast a chiudere il match. Dopo il 4-0 al Viktoria Plzen, arriva un'altra vittoria netta per i nerazzurri. E ora lo sguardo dell'Inter è a domenica sera, con l'intermezzo (ininfluente) in casa del Bayern: il prossimo appuntamento in Serie A è la trasferta di Torino contro la Juventus.

Il tabellino

INTER-SAMPDORIA 3-0 (primo tempo 2-0)

INTER (3-5-2) - Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni (68' Acerbi); Dumfries (79' Bellanova), Barella, Calhanoglu (83' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez (68' Lukaku), Dzeko (68' Correa). All.: Inzaghi.

SAMPDORIA (3-5-2) - Audero; Ferrari, Colley, Amione; Bereszynski, Yepes (46' Vieira), Villar (52' Verre), Djuricic (77' Rincon), Leris; Caputo (66' Pussetto), Gabbiadini (77' Montevago); All.: Stankovic.

Gol: 21' De Vrij (I), 44' Barella (I), 73' Correa (I)

Assist: Calhanoglu (I), Bastoni (I)

Ammoniti: Yepes (S), Colley (S), Djuricic (S), Verre (S), Gabbiadini (S), Bastoni (I), Vieira (S)

La cronaca in 7 momenti chiave

21' GOL DI DE VRIJ - Calcio d'angolo dalla destra di Calhanoglu, stacco dell'olandese: Aundero non può nulla.

31' DIMARCO SULL'ESTERNO DELLA RETE - Lancio per Dzeko, appoggio per Mkhitaryan e pallone per l'esterno: sinistro di prima da posizione defilata, sul fondo.

44' GOL DI BARELLA - Terza partita di fila a segno in Serie A!! Punizione di Bastoni per la partenza del centrocampista, che controlla e scaraventa un grande destro sotto la traversa.

50' OCCASIONE PER DZEKO - Mkhitaryan pesca il taglio del bosniaco, che incrocia con il sinistro: grande parata di Audero.

60' OCCASIONE PER SKRINIAR - Punizione di Dimarco dalla trequarti, lo slovacco colpisce tutto solo ma non trova la porta.

73' GOL DI CORREA - Grandissima rete dell'ex Lazio, coast to coast in contropiede e destro dal limite: pallone sotto la traversa.

87' ONANA SU PUSSETTO - Primo grande intervento: conclusione a colpo sicuro, grande intervento con i piedi.

Mvp

Stefan DE VRIJ - Sblocca il risultato con un'incornata che fulmina Audero. Nel traffico davanti a Onana si destreggia senza problemi, i palloni alti sono tutti suoi. Finalmente una prova convincente.

Fantacalcio

Promosso. Nicolò BARELLA - Terzo gol consecutivo in campionato, un'altra perla. Averlo preso tra i centrocampisti vuol dire aver fatto l'affare.

Bocciato. Emil AUDERO - Una serata complicata era nell'aria. Bilancio pesante per chi conta sull'argentino al fantacalcio.

