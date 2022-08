La LuLa torna a brillare e l'Inter vince 3-0 la prima stagionale a San Siro. Lo Spezia può poco contro la formazione di Simone Inzaghi: la coppia offensiva colleziona il vantaggio al 35' con la sponda di testa del belga per il sinistro in controbalzo dell'argentino, nella ripresa Calhanoglu trova il raddoppio e Correa (dalla panchina) chiude con il tris su assist di Dzeko. I liguri fanno la loro partita, fino al gol di Lautaro riescono ad arginare l'Inter. La bella rete del Toro dà lo strappo al match: i nerazzurri iniziano a spingere a creare, nel finale di primo tempo Lukaku colpisce la traversa di testa e Lautaro fallisce il raddoppio. Poco male: dopo l'intervallo arriva la concretezza, i nerazzurri divertono e si divertono. Dopo la paura di Lecce, l'Inter trova ottime risposte contro lo Spezia. E venerdì è in programma la trasferta contro la Lazio.

Il tabellino

INTER-SPEZIA 3-0 (primo tempo 1-0)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (85' Asllani), Calhanoglu (75' Gagliardini), Dimarco (68' Gosens); Lautaro (75' Correa), Lukaku (68' Dzeko). All. Inzaghi.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara (67' Hristov), Kiwior, Nikolaou; Gyasi (89' Holm), Sala (67' Strelec), Bourabia, Bastoni (79' Kovalenko), Reca; Agudelo (89' Ellertsson), Nzola. All. Gotti.

Gol: 35' Lautaro (I), 52' Calhanoglu (I), 82' Correa (I)

Assist: Lukaku (I), Dzeko (I)

Lautaro Martinez esulta insieme a Romelu Lukaku, Inter-Spezia, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

32' CHE OCCASIONE PER LAUTARO - Il Toro si trova il pallone spalle alla porta dopo un rimpallo, conclusione di sinistro larga di pochissimo.

35' GOL DI LUKAKU - Grande sponda di testa di Lukaku, il Toro arriva in corsa e con il sinistro trova l'angolino dal limite! Rete collezionata dalla LuLa.

41' DRAGOWSKI SU DUMFRIES - Grandissimo intervento del portiere: Lautaro recupera palla e pesca l'olandese, fermato dalla parata di Dragowski.

43' TRAVERSA DI LUKAKU - Cross di Bastoni dalla trequarti, colpo di testa del belga e legno pieno.

44' CHE OCCASIONE PER LAUTARO - Mischia in area di rigore, il pallone sbuca e il Toro calcia in allungo di sinistro nell'area piccola: alto.

52' GOL DI CALHANOGLU - Azione di Lukaku, Skriniar cerca di chiudere il triangolo: respinta della difesa, il turco arriva in corsa e di prima trova il raddoppio.

82' GOL DI CORREA - Dzeko viene pescato nello spazio sull'uscita di Dragowski e serve il Tucu, che controlla e a porta vuota insacca.

MVP

Lautaro MARTINEZ – Che grande, grande gol. Si coordina, di prima, colpisce potente e preciso. Molto più complicato di quanto possa apparire. Un gesto tecnico che vale di per sé il voto in pagella. A questo da aggiungere una prestazione da assoluto protagonista sul fronte offensivo, dove svaria e duetta a oltranza con Lukaku.

Fantacalcio

PROMOSSO: Lukaku. Torna e piazza lì l'assist e la giocata che porta al secondo gol. Come se non se fosse mai andato.

BOCCIATO: Nzola. Lo Spezia non si vede mai e lui non riesce a dargli una mano tenendo su la squadra.

