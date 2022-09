Dopo due durissime sconfitte, contro Milan e Bayern , l'Inter torna a San Siro per uscire da questo momento di difficoltà: per Simone Inzaghi l’occasione di ripartire, ma di fronte ha una delle squadre più in forma della Serie A: il Torino di Juric . L’allenatore croato, ancora fermo per la polmonite, si affida al talento di Vlasic, autore di tre gol in tre partite. Dopo la panchina in Champions, i nerazzurri ritrovano tre colonne: