Test antidoping a sorpresa a Zingonia a meno di un mese dall'inizio del campionato e clamoroso colpo di scena: un giocatore dell'Atalanta trovato positivo ai controlli. Si tratta del difensore José Luis Palomino, il quale ha fallito il controllo effettuato da Nado Italia. Secondo quanto riportato dall'ANSA, la sostanza proibita è il nandrolone, uno steroide anabolizzante derivante dal testosterone.

Palomino, all'Atalanta da luglio 2017 e in contratto fino alla prossima stagione - con la Dea vanta 202 presenze e otto gol, di cui 155 apparizioni in Serie A - è stato immediatamente sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping. Brutto stop per il 32enne argentino e una pedina importante della retroguardia persa al momento dalla formazione di Gasperini nel pieno della preparazione alla Serie A 2022/2023.

Il comunicato del Tribunale Nazionale Antidoping

Così si legge dalla nota del Tribunale Nazionale Antidoping: "In accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta Josè Luis Palomino (Figc) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. Il controllo è stato disposto da Nado Italia".

