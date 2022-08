Tre punti pesanti quelli guadagnati dalla Roma di Josè Mourinho all'Olimpico contro il Monza. Grazie alla doppietta di uno scatenato Paulo Dybala nel primo tempo ed alla rete sugli sviluppi di calcio d'angolo di Ibanez nella ripresala Roma potrà passare una notte da capolista solitaria per ciò che riguarda questa Serie A. Il tecnico portoghese si è così espresso ai microfoni di DAZN su quanto successo oggi:

"Paulo sta crescendo. Lui è un talento che gioca con e per la squadra"

"Cos'ho detto a Dybala? L'anno scorso in Roma-Juventus, quando è stato sostituito, gli ho detto che era bravo e oggi gli ho detto la stessa cosa. Per me qualche volta il talento aiuta una squadra, ma è isolato dalla squadra. In questo caso, Paulo è un talento che gioca con la squadra e per la squadra. Sappiamo che non è nato per la fase difensiva, ma fa un grande lavoro anche in quello. Viene da diversi infortuni e in questo momento va gestito in ogni allenamento e in ogni partita. Sta crescendo e per noi è fantastico. Magari a dicembre Scaloni ci deve inviare delle bottiglie di vino, per avergli dato un giocatore top."

Paulo Dybala esulta per il gol in Roma-Monza - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

"È stata una partita più dura di quello che sembra"

"Quella di oggi è stata la migliore per tranquillità nel risultato - ha spiegato Mourinho - ma la partita è stata più difficile di quello che sembra. Nel primo tempo il Monza ha avuto più possesso palla e abbiamo dovuto cambiare il modo di pressare. Dopo, con più spazio potevamo fare qualche gol in più, ma anche loro. Sono contento: in tanti ruoli ho potuto far riposare dei giocatori".

"Ibanez è cresciuto tanto. Abraham ha giocato come voglio io, va elogiato"

"Gran partita di Ibanez? Sono d'accordo e sono contento che si parli di lui. Vedo grande differenza tra il Roger che ho trovato e quello di oggi, anche con la palla tra i piedi. Trova più soluzioni ed è molto forte. Oggi però voglio parlare di Abraham - continua Mourinho - ha giocato come voglio io, vincendo molti duelli individuali e creando profondità. Ovviamente è la serata di Dybala, ma Abraham è stato fantastico. Inoltre, Belotti arriverà e Shomurodov si tranquillizzerà senza più voci di mercato".

Ibanez a segno nell'amichevole tra Tottenham e Roma Credit Foto Eurosport

Il tecnico portoghese ha poi concluso con una chicca su Adriano Galliani, vecchio antagonista sportivo di Mourinho ai tempi dell'Inter: "Un grande. Ricordo sempre che dopo un derby vinto 4-0 ho visto lui e Berlusconi nello spogliatoio a fare i complimenti. Sono felice che ci siano persone così nel mondo del calcio"

