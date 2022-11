Luka Jovic fa discutere sia in campo che fuori dal campo: l'attaccante della Fiorentina non ha certo "sfondato" nel campionato italiano, realizzando per ora solo 2reti in 11 apparizioni (compreso il rigore sbagliato con la Juventus); meglio in Conference League, dove il suo fatturato sale a 4 gol in 7 partite.

Ad

Dalla Serbia arrivano sue parole che faranno certamente discutere: nel corso di un’intervista rilasciata ad ATV, l’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, ha spiegato i motivi per i quali ha scelto di approdare a Firenze nel corso dell’ultima estate. "Ho preso questa decisione dopo aver pensato a tutto e dopo aver visto cosa mi avrebbe portato ogni offerta ricevuta in quel momento".

Serie A La Juve compie 125 anni: "Vogliamo un futuro all’altezza della nostra storia" UN' ORA FA

"Ho deciso di venire alla Fiorentina anche se avevo offerte da club più grandi. Per non parlare dell’ingaggio. Tutti sanno che ho fatto un sacrificio finanziario per venire qui. Ritengo che venire alla Fiorentina sia un buon trampolino di lancio per tornare alla mia vecchia forma e tornare di nuovo a giocare in un grande club".

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Koulibaly: "Se il Napoli vincesse lo scudetto sarebbe anche mio" 2 ORE FA