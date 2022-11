Nuvoloni neri si addensano sopra la testa di Mohamed Ihattaren. Il giocatore di proprietà della Juventus e in prestito all'Ajax è stato arrestato a Utrecht con l'accusa di "gravi minacce" a un destinatario che per il momento resta sconosciuto. Lo riporta De Telegraaf. Il classe 2002 sarebbe stato arrestato nei pressi della sua abitazione da agenti in borghese e portato in carcere. Le indagini sono attualmente in corso e ulteriori sviluppi verranno comunicati nei prossimi giorni.

Il giocatore ha un contratto di prestito fino al gennaio 2023, ma l'Ajax ha già comunicato alla Juventus di non voler esercitare il riscatto. Fino a questo momento non ha disputato nemmeno un minuto in Eredivisie.

