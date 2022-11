Calcio

Serie A, Juventus - Allegri: "Rimonta Scudetto impossibile o improbabile? Il Napoli continua a vincere ma..."

SERIE A - Con la Juventus che ha fatto filotto e arriva da 5 vittorie consecutive in campionato, qualcuno si chiede se non ci possa esserci una speranza di rimontare clamorosamente ed essere ancora in corsa per lo Scudetto. Per Allegri è dura se il Napoli continua così, anche se dopo la pausa tutto potrebbe essere diverso.

00:00:34, 20 minuti fa