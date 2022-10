Juventus è stata una delle squadre più colpite dagli infortuni in questa prima parte di stagione, incluso lo stop di Bremer che Federico Chiesa e Paul Pogba. Chiesa si allena in gruppo ormai da due settimane, ma si è rivisto alla Continassa anche il centrocampista francese che non ha perso le speranze di avere una maglia Laè stata una delle squadre più colpite dagli infortuni in questa prima parte di stagione, incluso lo stop diche dovrà stare fermo per 20 giorni . Allegri però può tranquillizzarsi perché stanno per rientrare due pedine fondamentali per la rinascita della formazione bianconera. Parliamo di. Chiesa si allena in gruppo ormai da due settimane, ma si è rivisto alla Continassa anche il centrocampista francese che non ha perso le speranze di avere una maglia in Nazionale per il Mondiale in Qatar

Quando rientra Pogba?

L'obiettivo dello staff tecnico della Juventus è quello di ritrovare Pogba in tempo per il ritorno in Champions, per la trasferta sul campo del Benfica prevista per il 25 ottobre. Almeno per la convocazione prima della partita che si preannuncia decisiva contro il PSG del 2 novembre. Data nella quale Allegri spera di riavere tutti a disposizione: Chiesa e Pogba oltre a Bremer e Di Maria.

Come giocherà la Juventus con Pogba?

Con Pogba cambia anche il modo di giocare della Juventus. Allegri ha in mente due moduli con il ritorno del francese. O mezzala nel 3-5-2, o mezzala 4-3-3 al posto di McKennie, insieme a Rabiot e Paredes.

