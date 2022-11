Calcio

Serie A, Juventus, Allegri: "Vlahovic non se la sentiva ma non c'entra il Mondiale. Ci si può fare male anche in ritiro"

SERIE A - Allegri difende Vlahovic dalle accuse di chi potrebbe pensare che si stia risparmiando in vista del Mondiale. I tentativi sono stati fatti, Vlahovic arriva da un infortunio, e non è ancora nelle condizioni per poter scendere in campo. Inutile rischiarlo e inutile pensare di potersi servire di lui se non è nelle condizioni di dare un contributo alla squadra aggiunge Allegri.

00:01:07, 23 minuti fa