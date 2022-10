la Juventus ha anche bisogno di ritrovare i fondamentali pezzi del puzzle che mancano all'appello. E in questo senso cresce l'ottimismo, visto che stanno lasciando l'infermeria in favore del campo due punti di riferimento come Federico Chiesa e Paul Pogba. La vittoria contro il Bologna è servita per ripartire dopo un periodo complicato, ma per avere continuità di risultatiha anche bisogno di ritrovare i fondamentali pezzi del puzzle che mancano all'appello. E in questo senso cresce l'ottimismo, visto che stanno lasciando l'infermeria in favore del campo due punti di riferimento come

Il giocatore italiano non gioca dallo scorso 9 gennaio, quando nel match contro la Roma si procurò la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. I tempi di recupero erano stati stimati in sette mesi, poi allungati a nove a causa di un piccolo ritardo nell'operazione e di qualche problema nella rieducazione. Ad agosto, infatti, aveva provato a forzare i tempi ma il ginocchio si era gonfiato. Ma ora ci siamo. Il classe '97 ha cominciato ad allenarsi parzialmente con il gruppo, come aveva annunciato qualche giorno fa Massimiliano Allegri. E naturalmente l'ha fatto col suo solito sorriso e un post carico di grinta su Instagram: "Che bella sensazione!".

contro il Benfica (25 ottobre) o il PSG (2 novembre), ma non è escluso di rivederlo prima per qualche spezzone di gara. Obiettivo Champions anche per Paul Pogba, pure lui tornato a correre dopo l'operazione al menisco. Il francese rincorre il debutto bis con la maglia bianconera, anche per provare a concentrarsi sul calcio giocato L'obiettivo della Juventus è riportarlo in campo prima della sosta per il Mondiale di Qatar. Ad esempio(25 ottobre)(2 novembre), ma non è escluso di rivederlo prima per qualche spezzone di gara. Obiettivo Champions anche per, pure lui tornato a correre dopo l'operazione al menisco. Il francese rincorre il debutto bis con la maglia bianconera, anche per provare a concentrarsi sul calcio giocato dopo le brutte vicende extra-campo che l'hanno coinvolto negli ultimi mesi

