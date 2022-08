Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa per preparare la prossima sfida contro la Sampdoria che si giocherà lunedì 22 (Adrien Rabiot, squalificati per la prima giornata di mercato, ma anche 'chiacchierati' sul fronte mercato. Soprattutto Rabiot che ha detto Red Devils. Sempre all'opera anche Paul Pogba, alle prese Dopo i due giorni liberi post vittoria contro il Sassuolo , laha ripreso gli allenamenti alla Continassa per preparare la prossima sfida contro lache si giocherà lunedì 22 ( le probabili formazioni ). Si sono rivisti all'opera anche Moise Kean e, squalificati per la prima giornata di mercato, ma anche 'chiacchierati' sul fronte mercato. Soprattutto Rabiot che ha detto di no alle avances del Manchester United , non contento della proposta economico presentata dai. Sempre all'opera anche, alle prese con una terapia conservativa per recuperare dalla lesione del menisco laterale del ginocchio destro patita durante la tournée statunitense.

Pogba torna l'11 settembre?

Ad oggi, non ci sono stati intoppi per uno dei colpi di mercato della Juventus di questa ultima sessione. Pogba sta seguendo un programma fatto di palestra e piscina e le sensazioni, per ora, sono molto positive. Si cerca di stare dentro le 5 settimane di stop inizialmente programmate, considerando che il centrocampista francese ha scelto di non operarsi proprio per essere il più velocemente disponibile e non saltare il Mondiale. L'obiettivo? Se non dovessero esserci problemi, la speranza è di rivederlo in campo per l'11 settembre quando la Juventus di Allegri affronterà la Salernitana allo Stadium, solo dopo la 1a giornata di Champions. Il primo passo, comunque, sarà il ritorno in gruppo e quello è fissato per l'ultima settimana di agosto.

Di Maria: obiettivo Champions

Altra grana da risolvere è quella legata a Ángel Di María che, nonostante il gran debutto col Sassuolo, è uscito però dal campo infortunato. Lesione di basso grado all'adduttore della coscia sinistra per l'ex PSG che dovrebbe, a questo punto, rientrare solo per la prima di settembre. Quando la Juve affronterà la Fiorentina in trasferta. Visto lo storico dell'argentino, infatti, lo staff medico non vuole forzare i tempi di recupero, nonostante la speranza era quella di avere Di María a disposizione già per la Roma.

Ángel Di María esulta per il gol in Juventus-Sassuolo Credit Foto Getty Images

Szczesny rischia di saltare anche la Roma

Out anche Szczesny che si era fatto male durante l'amichevole contro l'Atlético Madrid. Dopo aver saltato il debutto in campionato, il portiere polacco non ci sarà anche con Sampdoria e nella sfida alla sua ex Roma del 27 agosto. Probabile il rientro contro lo Spezia fissato per il 31 agosto.

