Angel Di Maria. la prima eliminazione ai gironi di Champions dal 2013/14 e continuano la loro tribolata stagione tra mille dubbi. Negli stessi minuti in cui maturava il ko di Lisbona, la CONMEBOL (la Federazione calcistica sudamericana) ha postato un video in cui l'argentino confermava la sua volontà di tornare a vestire la maglia del Rosario Central, la squadra con cui ha iniziato la carriera nel 2005. E se il tempismo del pubblicazione è stato rivedibile, ci ha pensato lo stesso giocatore a ribadire il fatto che non lascerà Torino già a gennaio (come in molti hanno interpretato dopo aver visto il messaggio). Momento difficile per la Juventus e per Dopo la sconfitta per 4-3 contro il Benfica , i bianconeri hanno incassatoe continuano la loro tribolata stagione tra mille dubbi. Negli stessi minuti in cui maturava il ko di Lisbona, la CONMEBOL (la Federazione calcistica sudamericana) ha postato un video in cui l'argentino confermava la sua volontà di, la squadra con cui ha iniziato la carriera nel 2005. E se il tempismo del pubblicazione è stato rivedibile, ci ha pensato lo stesso giocatore a ribadire il fatto che non lascerà Torino già a gennaio (come in molti hanno interpretato dopo aver visto il messaggio).

"Non sono abituato a dare spiegazioni quando leggo queste bugie, ma è ora di darle - scrive Di Maria su Instagram - Non so chi ha inventato le voci che parto a gennaio, le mie dichiarazioni che avete letto e sentito dove dico che andrò in pensione al "Rosario Central" (il club da cui sono partito) sono recenti, ma sono dichiarazioni che ho fatto dal giorno in cui sono arrivato per la prima volta a giocare qui in Europa nel 2007. Ciò non significa che voglio partire OGGI, né partirò a gennaio, per favore smettete di inventare notizie, sono molto felice in questo grande club, molto felice in questa città e quando sarò di nuovo in forma, darò alla squadra il meglio di me come ho sempre fatto quando ho giocato qui e in tutte le altre squadre dove sono stato. Amo giocare a calcio, non mi piace guardare le partite da casa, mi piace giocarle, quindi per favore non credete a tutto quello che leggete perché non aiuta, offusca solo il mio nome e il nome del club".

La scorsa estate, Di Maria ha firmato un contratto annuale con la Juventus e non è mai stato un mistero il suo desiderio di tornare in Sudamerica nel 2023 (a fine stagione, però). L'argentino finora non ha vissuto un'annata fortunata, fermato da un problema all'adduttore e da un infortunio al bicipite femorale, per il quale è tutt'ora ai box. Senza contare le due giornate di squalifica dopo l'espulsione rimediata contro il Monza. Il suo score, al momento, recita un gol e quattro assist tra tutte le competizioni. Superati i problemi fisici e giocato il Mondiale, anche lui vorrà cambiare marcia per lasciare un ultimo segno tangibile nel calcio europeo.

