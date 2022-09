Laè entrata in un tunnel molto buio e sembra non riuscire a trovarne un'uscita. Dopo il pari in extremis con la Salernitana e la debacle di Champions col Benfica, i bianconeri perdono anche contro il Monza , vittorioso per 1-0 nella settima giornata di Serie A. Un'altra brutta prestazione per la squadra di Allegri (nell'occasione in tribuna per squalifica), che ha dovuto giocare il finale del primo tempo e tutta la ripresa in dieci uomini. L'argentino è stato cacciato dall'arbitro Maresca per una gomitata a Izzo al 40'. Sbollita la rabbia, El Fideo ha voluto chiedere scusa con un messaggio su Instagram.