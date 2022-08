Paulo Dybala di nuovo allo Stadium, stavolta nei panni del cattivo, Josè Mourinho verso un successo che potrebbe rappresentare una prima piccola svolta stagionale. Sarà proprio Paulo, complici le pesantissime assenze di Zaniolo e Wijnaldum, a dover sobbarcarsi le maggiori responsabilità in fase offensiva. Ma gestire l’impatto emotivo dello Stadium non sarà semplice, considerato cosa Dybala ed il popolo bianconero hanno significato l’uno per l’altro. Non una notte come le altre.di nuovo allo Stadium, stavolta nei panni del cattivo, è la grande storia che la terza giornata di Serie A è pronta a raccontare . Dopo 7 anni di successi e un amore tanto passionale quanto turbolento, la Joya è pronta a ripresentarsi da avversario nel suo vecchio teatro per trascinare la Roma diverso un successo che potrebbe rappresentare una prima piccola svolta stagionale. Sarà proprio Paulo, complici le pesantissime assenze di, a dover sobbarcarsi le maggiori responsabilità in fase offensiva. Ma gestire l’impatto emotivo dello Stadium non sarà semplice, considerato cosa Dybala ed il popolo bianconero hanno significato l’uno per l’altro.

Dai titoli alle lacrime: Dybala-Juve, storia di un divorzio che ha fatto male a tanti

I numeri di Dybala in bianconero appaiono, almeno sulla carta, inequivocabili: 115 gol, 48 assist e 12 trofei conquistati in 7 stagioni. Impossibile pensare che un giocatore con questi numeri possa essere stato, probabilmente, l’uomo più discusso del recente passato bianconero. Eppure, mese dopo mese, infortuni e spinosa questione del rinnovo di contratto hanno plasmato il lato oscuro della Joya. Fino all’addio a parametro zero.

"Con l’arrivo di Vlahovic, la posizione di Paulo non era più centrale” fu la chiosa di Arrivabene al termine di un lunghissimo tira e molla, fatto prima di richieste elevatissime e poi di un gelo tra le parti sempre più tangibile. Fino al divorzio, sempre dietro l’angolo anche nel più perfetto dei matrimoni. E a quelle indimenticabili lacrime dello scorso 17 maggio, l’ultima gara giocata con la Juventus. Un pianto disperato, sincero oltre la ragion pura, come a ringraziare il popolo bianconero che mai ha davvero smesso di credere in lui. E che ha sofferto enormemente nel vederlo andar via come uno normale, lui che normale di fatto non è mai stato. Un legame interrotto, ma mai spezzato: lo aspetta un’accoglienza degna di un grande ex, non ci sarà spazio per altro che non sia rispetto per l’uomo e il calciatore.

Dybala a Roma è già re: Paulo è al centro del mondo, aspettando il primo gol

Da subito centrale nel nuovo progetto giallorosso, Dybala è parte integrante del super attacco costruito da Josè Mourinho con Pellegrini, Zaniolo (ora ai box) e Abraham. Un mix che finora non ha prodotto gol, ma ha già regalato tanta qualità offensiva come dimostra il primato della Roma nella classifica delle squadre che in questo inizio di campionato hanno tirato di più verso la porta avversaria. La Joya, col 21 sulle spalle, ha giocato due partite discrete, senza brillare: tra Salernitana e Cremonese per Dybala un palo e una clamorosa occasione fallita, squilli principali in una coppia di gare da 10 tiri, 9 passaggi chiave, 3 dribbiing riusciti e 5 falli subiti. Ma l’impatto dell’argentino nella Capitale va ben al di là dei numeri di due partite giocate complessivamente sulla soglia della sufficienza.

La Joya mania è deflagrata nel mondo romanista con l’intensità di un ordigno nucleare. Dai 10.000 al Colosseo quadrato per la presentazione al record polverizzato di maglie vendute in un singolo giorno, Dybala nella testa del popolo giallorosso è una tentata scudisciata alle gerarchie del calcio italiano, un’ammissione di ambizione pura. Un urlo diretto alle big che da anni monopolizzano i piani alti della Serie A: “Ci sono anch’io!”. Uno dei giocatori più emozionanti del campionato in una piazza che vive di pura e scellerata passione. E così Paulo diventa venditore di sogni, per chi di sogni si è sempre nutrito. Nella speranza che, prima o poi, diventino realtà.

Accoglienza imperiale per Dybala a Roma, che show all'Eur!

