, per un totale di un pareggio e due sconfitte. Un buongiorno amaro, nella nuova alba bianconera. Real Madrid, Barcellona ed Atletico. La nuova Juventus di Massimiliano Allegri è ripartita in Nord America, con tre amichevoli di lusso che hanno subito regalato una cartina di tornasole sull'attuale stato di forma del roster bianconero. Il computo statistico finale recita 2 gol fatti, entrambi da Moise Kean, ed 8 subiti in tre partite

Juventus-Atletico Madrid Credit Foto Getty Images

Tante sono state le critiche alle scelte societarie che hanno portato i bianconeri a volare in Nord America per questo primo ciclo di amichevoli pre-campionato. Chi vi scrive non condivide queste aggressioni: la Juventus è ormai un top-club a livello europeo; giusto rafforzare il brand durante il pre-campionato e confrontarsi con top-team come Barca, Real ed Atletico. Più che sulle strategie di marketing, i dubbi sembrano infatti concentrarsi sulla proposta di gioco offerta dal roster di Massimiliano Allegri in queste prime uscite.

sogno americano e De Ligt che ha preferito proseguire la sua avventura in Germania. È però arrivato Bremer, il miglior difensore dell'ultimo Campionato. Resta dunque del lavoro da fare. La sensazione è che non siano gli uomini a mancare, dietro, quanto piuttosto il tempo di registrare gli automatismi ideali nel nuovo pacchetto arretrato che dovrà proteggere Szczesny (apparso in grande condizione). Il pesante 4-0 subito dall'Atletico , ha evidenziato una fase difensiva insolitamente fragile. Le partenze sono state importanti, è vero, con Giorgio Chiellini che ha lasciato per inseguire il proprioe De Ligt che ha preferito proseguire la sua avventura in Germania. Resta dunque del lavoro da fare. La sensazione è che non siano gli uomini a mancare, dietro, quanto piuttosto il tempo di registrare gli automatismi ideali nel nuovo pacchetto arretrato che dovrà proteggere Szczesny (apparso in grande condizione).

Capitolo attacco: 2 gol in 3 partite son certamente pochi. Ha firmato Kean, è questo deve già far riflettere i dirigenti bianconeri. Chiesa tornerà ad autunno inoltrato: sarà come un nuovo acquisto ma la Juve deve quanto prima rendersi indipendente dagli strappi del fenomeno azzurro. Di Maria intriga: dispensa qualità. Son pochi i dubbi sulla professionalità del Fideo, a maggior ragione col Mondiale da conquistare. Le uniche perplessità, semmai, riguardano la scelta di Allegri di schierarlo centrale anzichè libero a briglia sciolta sulla fascia. Occorrerà poi il miglior Vlahovic, che dovrà quanto prima allontanare il demone "pubalgia", in attesa di capire se il mercato porterà in dote anche l'abile esterno serbo Kostic, altro acquisto dal respiro internazionale che renderebbe ancor più competitiva la rosa bianconera.

Con una difesa ed un attacco ancora da registrare ma comunque dotati di interpreti in grado di fare la differenza, il vero reparto in cui la Juventus sembra aver difficoltà sembra tuttavia essere il centrocampo. Gli infortuni di Pogba e McKennie hanno complicato le cose, in un reparto in cui esuberi e riserve sembrano esser troppi per instaurare un progetto chiaro.

La Juve ha forse bisogno di un altro profilo in mediana, questo è vero. Il nome di Paredes stuzzica, quello di Milinkovic-Savic illude. Prima di capire chi manchi, però, sarà fondamentale individuare chi sia di troppo. Arthur andrà al Valencia? Cosa fare con Rabiot? Miretti, Fagioli e Rovella: gli sarà data fiducia o sarà necessario mandarli a giocare in prestito? Troppi sono ancora i dubbi in questo reparto per Allegri ed il suo staff. La sensazione è che Locatelli avrà un ruolo centrale, così come Pogba al suo ritorno. La terza maglia a centrocampo, in attesa del mercato, potrebbe essere inizialmente di Zakaria, con McKennie e Rabiot che proveranno a farsi valere appena entreranno in condizione.

Riassumendo, questa Juve sembra davvero essere ancora un cantiere aperto. I giocatori ci sono, numericamente e qualitativamente, ed una proposta di gioco sullo stile dello scorso anno e di queste prime uscite quest'anno non può esser giustificata. Allegri non avrà alibi. La società si è mossa bene e la rosa è probabilmente attrezzata per far bene anche in Europa. Ora però serviranno le idee. Il tecnico livornese dovrà legittimare lo stipendio faraonico che percepisce dimostrando di essere ancora un tecnico in grado di fare la differenza, quantomeno in campo nazionale. Il tempo stringe però e la Juve dovrà cercare di limitare i danni in queste prime uscite per poi prendere definitivamente forma col passare delle settimane. La palla ora, passa al campo.

